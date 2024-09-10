В Башкирии за 5 лет создано 50 новых производств

На заседании правительства Башкирии под председательством премьер-министра Андрея Назарова рассмотрели вопросы развития промышленности и инноваций. Подробности сообщили в пресс-службе правительства РБ.

За последние пять лет промышленность республики не только достойно справилась с рядом вызовов, но и укрепила свои позиции. Республика стабильно входит в тройку лидеров федерального рейтинга эффективности промышленной политики. За пятилетку на государственную поддержку промышленного производства направлено более 12 млрд рублей. В регионе введено порядка 50 новых производств. В результате, в прошлом году промышленность выросла на 8%. Это существенно лучше, чем в среднем по стране (в России – 3,5%). В этом году положительная динамика сохраняется. По итогам первого полугодия рост составил 5,1%.

Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что достижения республики являются результатом системной работы.

«Системная работа, которую мы на протяжении последних лет проводим в республике, приносит свои плоды. Наша промышленность стабильно развивается, несмотря на санкционное давление и сложнейшие экономические условия, - отметил в своём посте в социальных сетях Радий Хабиров. – Мы активно взаимодействуем с минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Развиваем отраслевые кластеры, открываем индустриальные и промпарки. Занимаемся вопросами импортозамещения. Поддерживаем инновационные проекты. Выстраиваем эффективную прямую связь с предприятиями. Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Отдельная благодарность – нашим федеральным коллегам за эффективную политику, которая позволяет нам идти вперед, несмотря ни на что».

По итогам 7 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в республике составил 105,1 % к аналогичному периоду 2023 года, что на 0,3 % выше среднероссийского значения. Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 7 месяцев 2024 года составил 1,6 трлн рублей с увеличением на 25,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером развития промышленности и экономики в республике являются обрабатывающие производства. Их общая доля в общем объеме отгрузки продукции промышленного производства составляет 72,7 %.

Ключевым фактором, обеспечивающим рост объемов производства на ближайшую и долгосрочную перспективу, является уровень инвестиций в основной капитал. Он определяет динамичное развитие всех отраслей промышленности. В сфере промышленности портфель инвестиционных проектов, включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, на сегодняшний день составляет более 515 млрд рублей горизонтом реализации до 2035 года.

С начала года в перечень по линии промышленности включено 20 проектов, реализация которых начата и ведется в различных отраслях промышленного производства республики.

За последние 5 лет через бюджет Башкирии на поддержку промышленности было направлено более 12 млрд рублей. Значительный объем поддержки реализуется по линии Фонда развития промышленности Республики Башкортостан. За все время работы Фонда поддержку получили 182 проекта с объёмом инвестиций в экономику республики более 55 млрд. рублей.

Поддержка проектов осуществляется в рамках 22 программ финансирования в виде льготных займов, из которых 11 собственных, 4 совместных и 7 по линии федерального ФРП.

Развитие производств невозможно без развития инноваций. В республике более 450 предприятий осуществляют инновационную деятельность, внедряя современные технологии в производство. С 2022 года поддержано 258 инновационных проектов на общую сумму 596,9 млн рублей, в том числе в 2023 году – 132 проекта на сумму 247,3 млн рублей.

Ключевой задачей промышленного развития республики является обеспечение роста индекса промышленного производства в обрабатывающих производствах не менее чем на 40 %.

Основными точками роста для реализации этой масштабной задачи является работа над реализацией национальных проектов. Сейчас ведется работа по четырем основным направлениям: беспилотные авиационные системы, новые атомные и энергетические технологии, новые материалы и химия, средства производства и автоматизации, которые позволят выполнить поставленные перед республикой руководством страны масштабные стратегические задачи в сфере промышленного производства.

Ранее «Башинформ» приводил мнения экспертов относительно перспектив роста промпроизводства в Башкирии.