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26 Сентября , 12:42

В Башкирии резидент ТОР построит апарт-отель в Белорецке

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Минэкономразвития России включило компанию «СЗ «Вечный зов» в реестр резидентов территории опережающего развития «Белорецк». Инвестор построит 12-этажный апарт-отель на 400 мест в городе, являющемся туристским центром республики.

Проектом в отеле предусмотрены СПА-зона, конференц-зал, фитнес-зона, ресторан с выходом на летнюю террасу, где будет организовано летнее детское кафе. Предполагается, что благоустройство территории апарт-отеля будет гармоничным продолжением концепции развития парковой зоны «Шагни за горизонт» (проект-победитель федерального конкурса малых городов), что позволит создать максимально комфортные условия не только для гостей отеля, но и для местных жителей, отдыхающих в парке.

Реализация проекта планируется в течение 2024–2038 годов, с созданием 37 новых рабочих мест.

В настоящее время компания заключила договор аренды земельного участка, получила техническое условие, разработала проектную документацию. Начать строительство планируется в текущем году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в III квартале 2027 года, выход на проектную мощность — в 2030 году.

По данным минэкономразвития Башкирии, в текущем году в реестре резидентов ТОР зарегистрировано 13 башкирских компаний с инвестиционным портфелем более 2 млрд рублей и перспективой создания почти 300 новых рабочих мест.

Территория опережающего развития «Белорецк» создана в границах моногорода в феврале 2019 года. Сейчас там зарегистрировано 14 резидентов.

Для предприятий-резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль. Полностью обнуляется федеральная часть, региональная часть в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие пять лет — 10%. Действует пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых. На региональном уровне резиденты ТОР освобождены от уплаты налога на имущество, на муниципальном — от земельного налога. Действует пониженный коэффициент по аренде государственного и муниципального имущества (0,01). Также по инициативе властей Башкирии для резидентов ТОР, применяющих упрощенную систему налогообложения, снижены налоговые ставки. При объекте налогообложения «доходы» ставка снижена с 6% до 1%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» — с 15% до 5%. Статус резидента ТОР позволяет инвесторам получить земельный участок без проведения торгов.

Ранее «Башинформ» рассказывал о планах запустить производство светодиодного оборудования в Благовещенске и трансформаторных подстанций — в Нефтекамске.

Автор:Элина Ахметова
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