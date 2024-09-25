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25 Сентября , 14:23

Резидент ТОР Башкирии откроет производство светодиодного оборудования

пресс-служба правительства Башкирии
Фото:пресс-служба правительства Башкирии

Минэкономразвития России включило Благовещенский светотехнический завод в реестр резидентов территории опережающего развития «Благовещенск» Башкирии. Предприятие вложит 6 млн рублей в создание производства светодиодного оборудования и создаст 15 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Основные направления деятельности инициатора инвестпроекта включают разработку и производство светодиодных ламп, прожекторов, светильников, а также комплектующих и аксессуаров для систем освещения. Компанией получено заключение минпромторга РФ о производстве предприятием промышленной продукции на территории России. В январе этого года Благовещенский светотехнический завод успешно прошел процедуру регистрации товарного знака», — рассказал и. о. первого заместителя премьер-министра правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Инвестор планирует реализовать проект в течение 2024–2031 годов. В текущем году завод начинает строительно-монтажные работы. На проектную мощность предприятие планирует выйти в 2026 году. Кроме того, инвестор стал одним из победителей грантового конкурса по поиску инновационных решений для развития железнодорожного транспорта, проведенного министерством промышленности, энергетики и инноваций Башкирии совместно с ОАО «РЖД». Он получит финансовую поддержку для реализации своего проекта и возможность стать поставщиком для железнодорожной отрасли. В настоящее время резидентом приобретено в собственность производственное здание, закуплено технологическое оборудование.

Как отметили в правительстве региона, Благовещенский светотехнический завод активно сотрудничает с ведущими НИИ и производителями компонентов. Сейчас ведутся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технические работы совместно с группой учёных УГНТУ в Уфе на Привокзальной площади по внедрению светодиодных светильников на базе альтернативного источника энергии. 

О том, как в Башкирии развиваются вчерашние моногорода, читайте в этом материале Башинформа

Справка

На сегодня в Башкирии насчитывается шесть моногородов, в которых на 1 января 2024 года проживают более 400 тысяч человек, что составляет почти 10% от всего населения республики: Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы.

Для обеспечения сбалансированного развития монопрофильных муниципальных образований в их границах созданы пять территорий опережающего развития: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк.

Для предприятий-резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль. Полностью обнуляется федеральная часть, региональная часть в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие пять лет — 10%. Действует пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых.

На региональном уровне резиденты ТОР освобождены от уплаты налога на имущество, на муниципальном — от земельного налога. Действует пониженный коэффициент по аренде государственного и муниципального имущества (0,01).

Также по инициативе Башкирии снижены налоговые ставки для налогоплательщиков — резидентов ТОР, применяющих упрощенную систему налогообложения. При объекте налогообложения «доходы» ставка снижена с 6% до 1%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» — с 15% до 5%. Статус резидента ТОР также позволяет инвесторам получить в аренду земельный участок без проведения торгов.

Автор:Галина Бахшиева
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