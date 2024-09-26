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26 Сентября , 11:20

В Башкирии инвестор запустит производство трансформаторных подстанций

архив
архив

Минэкономразвития России включило ООО «Нефтекамский завод высоковольтного оборудования» (ООО «НЗВО») в реестр резидентов территории опережающего развития «Нефтекамск».

Компания инвестирует более 26 млн рублей и запустит производство шкафного электрооборудования, комплектных трансформаторных подстанций, распределительных щитов, сообщили в минэкономразвития Башкирии.

Инвестор планирует реализовать проект в течение 2024-2030 годов и создать 14 новых рабочих мест. В текущем году НЗВО собирается запустить производство и в 2026-м выпускать 60 единиц продукции в год на сумму 72 млн рублей. До конца текущего года будет принято шесть работников.

По расчёту экспертов, продукция на основе композитных материалов – стекломагниевых и вермикулитовых листов, будет иметь высокий спрос на предприятиях нефтегазового комплекса, связи, энергетики.

Инвестором заключены предварительные соглашения с собственниками помещения, с поставщиками производственного оборудования, определен перечень поставщиков сырья и материалов.

Сегодня в Башкирии действуют пять территорий опережающего развития: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк. Как сообщал Башинформ, за первое полугодие 2024-го резиденты ТОР Башкирии создали 400 рабочих мест и принесли экономике республики более 1 млрд рублей.

Автор:Элина Ахметова
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