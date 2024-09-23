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Экономика
23 Сентября , 11:25

Рынок ипотек в Башкирии в августе начал восстанавливаться

Минстрой РБ
Фото:Минстрой РБ

Сегмент ипотечного кредитования после снижения в июле (когда завершилась льготная ипотека «для всех») начал восстанавливаться в августе. По данным Объединённого кредитного бюро, в Башкирии в восьмом месяце года было выдано 3,19 тысячи кредитов на 11,21 млрд рублей (объём +24% к июлю).

Для сравнения: по данным Нацбанка РБ, в апреле 2023 года жители Башкирии получили ипотек на 18,22 млрд руб., в апреле 2024 — на 15 млрд руб.

Средний чек ипотечного кредита в августе 2024 составлял 3,52 млн руб. (+17%), средний срок — 23 года (+1 год и 4 месяца).

Улучшилась динамика и по льготным ипотекам. В августе их количество выросло на 13% до 1238 шт., а объём — до 30% (6,14 млрд рублей). Средний чек льготной ипотеки составил почти 5 млн руб. (4,96 млн).

В среднем льготную ипотеку в августе выдавали на 27 лет и 6 месяцев (против почти 25 лет в июле).

Льготные ипотеки заняли более трети (39%) всего башкирского рынка кредитов на недвижимость, а их объём составил более половины (55%).

После завершения «широкой» льготной программы ипотек под 6%, затем под 8% годовых, осталась действовать семейная, сельская, ипотека для IT, дальневосточная, арктическая. Для Башкирии актуальны первые три программы.

Республика традиционно лидирует по объёмам сельской ипотеки, активно выдаются жилищные займы айтишникам.

Между тем власти России планируют новые льготные ипотечные программы — для молодых специалистов, сотрудников промышленности и строительства, научной сферы.

Автор:Элина Ахметова
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