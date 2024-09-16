В Башкирии выдали за месяц ипотечных кредитов на 11 млрд рублей

Башкирия вошла в Топ-5 регионов России по объему ипотечного кредитования в августе 2024 года, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

На первом месте условного рейтинга находится Москва – 5,46 тысячи кредитов на 39,73 млрд рублей (объем кредитования за месяц снизился на 1%). Второе место заняла Московская область – 4,26 тысячи кредитов на 24,46 млрд рублей (рост объема на 4%). Замкнул тройку Санкт-Петербург – 3,35 тысячи кредитов на 18,50 млрд рублей (+8%). На четвертом месте находится Краснодарский край – 2,67 тысячи кредитов на 11,94 млрд рублей (объем +5%). Пятое место заняла Башкирия - 3,19 тысячи кредитов на 11,21 млрд рублей (объем +24%).

Всего за август текущего года банки выдали в целом по стране 80,29 тысячи ипотечных кредитов на 332,88 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 63%, объем – на 64%. В августе прошлого года было выдано 216,01 тысячи ипотечных кредитов на 913,35 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита снизился за год на 2% - с 4,23 млн рублей в августе 2023 года до 4,15 млн рублей в августе 2024-го. Средний срок ипотечного кредитования за год вырос на 9 месяцев: с 259 месяцев (21 год 7 месяцев) в августе прошлого года до 268 месяцев (22 года 4 месяца) в августе текущего.

За восемь месяцев этого года россияне оформили в общей сложности 843,62 тысячи ипотечных кредитов на 3,64 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сокращение количества выдач составило 30%, объема – 24%. С января по август прошлого года было выдано 1,21 млн ипотек на 4,77 трлн рублей.

Как сообщал Башинформ, в Башкирии утвердили адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья до 2030 года. За шесть лет из ветхих квартир переедут 14,7 тысячи человек. Всего в рамках программы расселят 656 домов.