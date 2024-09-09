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9 Сентября , 16:49

В Башкирии из аварийного жилья расселят 14,7 тысячи человек

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото:Олег Яровиков / архив ИА «Башинформ»

В Башкирии утвердили адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья до 2030 года. За шесть лет из ветхих квартир переедут 14,7 тысячи человек, сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе и. о. министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов. Всего в рамках программы расселят 656 домов.

Расселение будет происходить в шесть этапов. На первый выделено 134,2 млн рублей. Этой суммы хватит на то, чтобы переселить жителей шести домов, из которых два – в Уфе и четыре – в Бирске. Как ранее писал «Башинформ», для более 90% участников программы жилье приобретут в готовых новостройках, остальным за квартиры в аварийных домах предоставят выплаты.

В качестве альтернативного варианта решения вопроса по расселению аварийного жилого фонда министерство предлагает отдавать предпочтение программам комплексного развития территорий. Застройщику отдают участок, на котором стоят ветхие дома, за это они обязуются передавать муниципалитету готовые квартиры в новостройках. Туда будут переезжать те, кто не захотел получить за аварийное жилье денежную компенсацию. По такому принципу в Башкирии уже расселено 4 тысячи квадратных метров жилья.

Автор:Ляйсан Закирова
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