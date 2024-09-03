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3 Сентября , 17:17

Башкирия лидирует среди регионов России по спросу на сельскую ипотеку

С января 2020 года по заявлениям жителей Башкортостана Росреестром зарегистрировано 5742 сделки с использованием сельской ипотеки. Республика возглавила топ регионов страны, где данная программа имела наибольший спрос. Также в пятерку лидеров вошли Удмуртская республика, Омская область, Республика Татарстан и Ставропольский край.

По данным регионального Росреестра, сельская ипотека продолжает пользоваться спросом у жителей республики. В основном по данной госпрограмме приобретается недвижимость на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком. Строящееся жилье по сельской ипотеке приобретается значительно реже. Ведомство уделяет особое внимание оптимизации процесса регистрации ипотеки по госпрограммам, такие сделки рассматриваются в сокращенные сроки – не более 24 часов. 

Основными заемщиками по данной госпрограмме являются жители городов, которые покупают недвижимость в пригородах. Заемщиков привлекает низкая процентная ставка, а также то, что общая стоимость жилья в пригороде ниже. По данным Росреестра Башкортостана, наиболее часто с использованием «сельской ипотеки» приобретается жилье в Иглинском, Уфимском, Стерлитамакском, Кармаскалинском районах. Все они подпадают под действие программы и находятся в непосредственной близости к центру, имеют транспортную и социальную инфраструктуры.

С начала 2024 года в республике более 400 человек зарегистрировали свои права на жилые помещения на основании договоров купли-продажи в рамках сельской ипотеки.

Напомним, сельская ипотека является одним из ключевых мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». С помощью программы граждане могут оформить кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Первоначальный взнос – 10%. Максимальный срок – 25 лет, сумма кредита для нашего региона – не более 3 млн рублей.

Всего за все время действия программы жилищного кредитования, которое финансирует государство, в масштабах страны было зарегистрировано 93 225 сельских ипотек. Наибольшую популярность данная программа получила в Приволжском (32 487 ипотек), Центральном (16 041) и Сибирском (15 268) федеральных округах.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с 2020 года выдали более 16,7 млрд рублей сельской ипотеки.

Автор:Сергей Николаев
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