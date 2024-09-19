В Башкирии производитель агрохимиката получит господдержку

Власти Башкортостана предоставят господдержку компании, производящей агрохимикат, который востребован в сельском хозяйстве как экологичное удобрение. Правительство региона подписало соглашение о защите и поощрении инвестиций с ОАО «Казаякский щебеночный карьер». Оно гарантирует инвестору предоставление запрашиваемых налоговых льгот и упрощает процесс их получения.

Компания обязуется инвестировать 150 млн рублей в комплекс по производству известняковой муки в Иглинском районе. Ранее проект был одобрен к реализации Главой Башкортостана Радием Хабировым и включен в Перечень приоритетных.

Согласно бизнес-плану, комплекс сможет производить до 40 тысяч тонн известняковой муки в год. Для этого на площадке будут установлены дополнительные технологические линии. Также планируется возведение складских помещений и фасовочного цеха.

Напомним, в 2023 году по поручению Главы Башкортостана в регионе внедрили Программу защиты и поощрения инвестиций, которая направлена на создание комфортных условий для инвесторов. Программа упростила требования к инвестиционным проектам, а также ускорила сроки получения мер поддержки. Одним из ключевых ее элементов стало заключение с инвестором соглашения о защите и поощрении инвестиций, объединившее все ранее заключаемые соглашения о мерах господдержки.

Как сообщал «Башинформ», в регионе в 6 раз сократили объём представляемых инвестором документов. За последние пять лет объём инвестиций в основной капитал вырос более чем в 1,5 раза до 620 млрд рублей (по итогам 2023 года).