Мощный рывок: как Башкирия достигла нового инвестиционного рубежа

В Башкортостане за пять лет объём инвестиций в основной капитал вырос более чем в 1,5 раза, значительно превысив общероссийские показатели. По итогам 2023 года он составил 620 млрд рублей. За последнюю пятилетку в республику привлечено 2,3 трлн рублей инвестиций с приростом в 52,9 процента. За всеми этими цифрами стоит большая работа управленческой команды Главы РБ Радия Хабирова.

Не случайно Башкортостан несколько лет подряд занимает ведущие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) на основе опроса предпринимателей.

В тройке лидеров в России по состоянию инвестклимата

По итогам 2023 года Башкортостан вместе с Московской и Тюменской областями занял третье место, улучшив свой показатель на одну позицию. Первую строчку рейтинга заняла Москва, а вторую разделили Нижегородская область и Татарстан.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности важен, так как позволяет главам регионов на основе лучших практик выстраивать системную работу с инвесторами. С другой стороны, есть оценка бизнеса, который обеспечивает обратную связь как в ходе выстраивания инвестрейтинга, так и в ходе оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта. И благодаря этой обратной связи идет постоянная донастройка инвестполитики.

— В работе с инвесторами не должно быть самоуспокоенности, — отметил Радий Хабиров на церемонии награждения лидеров рейтинга. — В прошлом году мы провели масштабный опрос бизнеса, чтобы понять, что не устраивает предпринимателей на современном этапе работы. По итогам анализа убрали большинство бюрократических требований. И сегодня, чтобы получить статус приоритетного проекта, инвестору достаточно подготовить, по сути, только декларацию о намерениях.

Отвечая на вопрос спецкорра ИА «Башинформ» после презентации рейтинга, Глава Башкортостана рассказал о развитии новых направлений инвестиционной политики региона и о том, как это повлияло на привлекательность республики для бизнеса.

— В последний год мы сильно продвинулись. Конечно, предыдущие пять лет мы по инвестициям росли. Но в какой-то момент я начал замечать, что это движение практически остановилось. Мы стали анализировать, что происходит. На самом деле, бизнесмены — очень деловые люди, им мешает излишняя государственная бюрократия. Поэтому мы дебюрократизировали взаимодействие с республикой, — сказал Радий Хабиров. — При этом мы очень благодарны самому бизнесу, который всегда принимает решения за свой счёт. Он рискует своим имуществом, своим статусом. И то, что наши предприниматели принимают решение инвестировать в Башкортостан, — это часть серьёзного доверия к нашей управленческой команде.

Минэкономразвития России отмечает последовательное продвижение Башкирии в Национальном рейтинге инвестиционного климата и развитие особой экономической зоны «Алга», сообщил руководитель ведомства Максим Решетников на полях ПМЭФ-24.

«Мы видим движение по Башкирии не только с точки зрения рейтинга, мы видим, насколько активно идет развитие особой экономической зоны и какие там проекты реализуются. И очень плотно с командой Башкирии взаимодействуем. Поэтому важно, что это не только рейтинг, важно, что мы видим конкретные проекты, которые благодаря этой работе реализованы, и их достаточно много, и инициатив много в Башкирии. Коллеги говорят, надо там ОЭЗ дальше расширять, здесь уже заполнили», — сказал Решетников.

Министр особо отметил эффективный механизм, который помогает Башкирии привлекать инвесторов на свою территорию. Пока им пользуются всего несколько регионов страны.

«Молодцы, что не боятся строить сами корпуса, сами вкладывают деньги, и это позволяет очень быстро перетягивать инвесторов, когда они ищут, где разместиться. Приходят и говорят: „Вот, пожалуйста, корпус, завози свои станки и начинай работать“. Такой очень эффективный механизм, его Башкирия использует, Татарстан использует, Москва, и сейчас он пошел уже по регионам», — отметил глава Минэкономразвития.

«Интересные практики, которые реализовали в республике за последние годы, нашли свое выражение в том, что Башкортостан сегодня в тройке лидеров. Большинство предпринимателей знают, что в вашей республике делать бизнес легче, чем в других регионах», — отметил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

«Это постоянная работа руководителя субъекта Радия Фаритовича Хабирова, председателя правительства Андрея Геннадьевича Назарова, команды, которая отвечает за инвестиционный климат в республике. Мы постоянно на связи, часто встречаемся. Сегодня в части поддержки, инфраструктуры, прямого диалога проделана отличная работа, которая видна, и об этом говорит не АСИ, а сами предприниматели, инвесторы», — отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Инвестпортфель Башкирии на сумму в 1,3 трлн рублей

Традиционно наибольшую долю в структуре инвестиций занимают частные капиталовложения. Из них собственные средства предприятий в 2023 году составили 56,9%, на бюджетные источники приходится четверть финансирования.

Первое полугодие 2024 года республика завершила с объёмом инвестиций 273 млрд рублей и темпом роста в 126 процентов, опережая общероссийскую динамику почти в 2,5 раза.

Положительная динамика отмечается в 15 из 19 ключевых отраслей экономики на которые приходится порядка 73 процентов общего объёма инвестиций.

«Транспортировка и хранение с увеличением на 72% дала прирост за полугодие на 23,6 млрд рублей. Существенную роль в этом играют инвестиционные вложения в строительство и реконструкцию федеральных автомобильных трасс М-7 «Волга» и М-5 «Урал», проходящих по территории республики, и реализация ключевых инвестиционных проектов.

Инвестиции в обрабатывающие производства увеличились в 1,5 раза и составили более 30 млрд. рублей). Сегодня эта сфера формирует порядка 20% общего объема инвестпортфеля республики.

Здесь хочется отметить серьезные вливания в модернизацию производства предприятий машиностроительного комплекса и нефтепереработки, которые из года в год наращивают свои инвестиционные вложения.

Весомую прибавку к инвестиционному портфелю отрасли дали также производители пищевых продуктов.

Совместно предприятия этих отраслей привлекли порядка 50% республиканских инвестиций.

Предприятия сельского хозяйства, несмотря на тяжелейшие погодные условия текущего года, идут с плюсом в 22%», — говорит и. о. первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

В разрезе территорий в первом полугодии рост инвестиций обеспечили 27 муниципалитетов. В числе лидеров — Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, Абзелиловский, Аургазинский, Хайбуллинский и Белебеевский районы.

И.о. первого вице-премьера правительства Башкортостана отметил, что в целом инвестиционный портфель региона насчитывает 2,2 тысячи проектов на сумму порядка 1,3 трлн рублей. Перечень приоритетных инвестпроектов республики включает 375 инициатив на 876 млрд рублей с созданием более 34,5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в регионе ведется системная работа по привлечению инвестиций на уровне муниципалитетов. По инициативе Главы республики Радия Хабирова во всех муниципалитетах появился институт бизнес-шерифов и введена практика еженедельных «Предпринимательских часов».

За эти годы проведено 155 республиканских «Инвестчасов», на которых рассмотрено 655 инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 1,2 трлн рублей.

Механизм защиты и поощрения инвестиций

Ключевую роль в привлечении инвестиций в региональную экономику сыграло внедрение в 2023 году механизма Защиты и поощрения инвестиций (СЗПИ). Он позволил в 8 раз нарастить интенсив по оказанию поддержки инвесторам за счет исключения ряда требований для проектов, претендующих на получение мер господдержки. Проведенная в прошлом году либерализация инвестиционного законодательства, в рамках которой в шесть раз сократили объём представляемых инвестором документов и более чем в два раза — длительность принятия решений о предоставлении преференций, позволила почти в пять раз увеличить количество поддержанных проектов.

Для закрепления высоких позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Башкортостан продолжает развивать элементы Регионального инвестиционного стандарта. В 2024 году республика вошла в пилотный проект по внедрению механизма обратной связи с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности. А в сентябре Башкортостан стал одним из 12 регионов России, где планируют реализовать проект «Сквозной инвестиционный поток» для дальнейшего совершенствования и оптимизации клиентского пути инвестора.

ОЭЗ «Алга» и ТОРы

Динамичному росту инвестиций способствует развитие преференциальных зон. В республике действует 5 территорий опережающего развития. В них работают более 130 резидентов, которыми вложено 11 млрд рублей, создано более 6 тыс. рабочих мест.

За время работы особая экономическая зона «Алга» стала успешной площадкой, дала серьёзный импульс развитию экономики Ишимбайского района и всей агломерации Стерлитамака, Салавата и Ишимбая. В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон «Алга» дважды признана самой динамично развивающейся в стране. А по итогам прошлого года она стала победителем в номинации «Импортозамещение». Сейчас в «Алге» 22 резидента. Пять из них запустили свои производства, ещё четыре находятся на этапе строительства. Инвесторы уже вложили 7,5 млрд рублей, создали 950 рабочих мест.

В прошлом году правительство России поддержало включение в состав особой экономической зоны «Алга» индустриального парка «Уфимский». При этом в республике планируют дальнейшее развитие территории ОЭЗ.

— Сейчас готовим к включению в состав «Алги» новых земельных участков в Уфимском районе общей площадью 106 га. Соответствующую заявку уже направили в Минэкономразвития России. Правительство Башкортостана должно держать этот вопрос на контроле, — поручил руководитель региона Радий Хабиров во время последнего заседания Наблюдательного совета ОЭЗ «Алга», которое прошло в Ишимбае 24 августа текущего года.

Территория особой экономической зоны охватывает пять площадок в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах, которые занимают в общей сложности 763 га. На них продолжают строительство инженерной инфраструктуры для резидентов.

В 2024 году на территории ОЭЗ «Алга» открыли новое производство — завод по выпуску электрооборудования «Уфимец». До конца года также намерены запустить первую линию по изготовлению красок и пластика для дорожной разметки компании «Азимут».

Основные показатели развития особой экономической зоны демонстрируют хорошую динамику. В первом полугодии 2024 года объём инвестиций в развитие производств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,2 раза, а общая выручка резидентов — в 2,7 раза. На 1 июля 2024 года компании, которые уже запустили свои производства, выпустили продукцию на 2,1 млрд рублей.

Планируемая к включению в состав ОЭЗ «Алга» территория в Уфимском районе предусматривает размещение трёх резидентов с потенциальным объёмом вложений более 6 млрд рублей и созданием 480 рабочих мест.

Кроме того, по поручению Главы Башкортостана в республике подготовили дорожную карту по дальнейшему расширению особой экономической зоны за счёт новых площадок в Агидели и Салавате. Республика определит пул потенциальных резидентов и подготовит соответствующую заявку в минэкономразвития России.

Бюджетные инвестиции для строительства социальных объектов

Объем республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в Башкирии в 2025 году составит почти 37 млрд рублей. В этом году она на уровне 30,9 млрд рублей. Таким образом, сумма бюджетных инвестиций в 2025 году вырастет на 19,7%.

За 2019–2023 годы сумма бюджетных инвестиций в программу составила 125,4 млрд рублей, в том числе 40,5 млрд рублей — средства федерального бюджета. За этот период были введены в эксплуатацию почти 280 объектов, в том числе 21 школа на 14,044 тыс. мест, 17 школ, совмещенных с детским садом, 47 детских садиков на 7,909 тыс. мест, 46 объектов здравоохранения.

Напомним, что в этом году предполагается ввести в эксплуатацию 39 объектов. Среди них — круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления в Сибае, восемь спортивных объектов, три объекта здравоохранения, 20 — по отрасли ЖКХ, новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек», а также вторая и третья очереди Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Уфе.

Напомним, что 12 сентября Радий Хабиров во время вступления в должность Главы республики поставил задачу управленческой команде региона довести объём инвестиций в основной капитал до 1,25 трлн рублей.

– Очень неплохие показатели и по динамике, и по объёмам привлечения инвестиций. Спасибо инвесторам, которые верят в республику, – отметил Радий Хабиров. – Теперь большое искусство – сохранить набранные темпы и двигаться вперёд.