В Башкирии в 6 раз сократили объём представляемых инвестором документов

Проведенная в прошлом году либерализация инвестиционного законодательства, в рамках которой в шесть раз сократили объём представляемых инвестором документов и более чем в два раза – длительность принятия решений о предоставлении преференций, позволила почти в пять раз увеличить количество поддержанных проектов. Об этом на пленарном заседании Госсобрания Башкирии рассказал и.о. первого вице-премьера правительства – министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Для закрепления высоких позиций в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Башкортостан продолжает развивать элементы Регионального инвестиционного стандарта.

В 2024 году республика вошла в пилотный проект по внедрению механизма обратной связи с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности. А в сентябре Башкортостан стал одним из 12 регионов России, где планируют реализовать проект «Сквозной инвестиционный поток» для дальнейшего совершенствования и оптимизации клиентского пути инвестора.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Глава республики Радий Хабиров поставил задачу управленческой команде региона довести объём инвестиций в основной капитал до 1,25 трлн рублей.

Напомним, в Башкортостане за пять лет объём инвестиций в основной капитал вырос более чем в 1,5 раза, значительно превысив общероссийские показатели. По итогам 2023 года он составил 620 млрд рублей. За последние пять в республику привлечено 2,3 трлн рублей инвестиций с приростом в 52,9%.