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Экономика
18 Сентября , 10:31

Объем инвестиций в Башкирии вырос в 1,5 раза

В Башкортостане за пять лет объём инвестиций в основной капитал вырос более чем в 1,5 раза, значительно превысив общероссийские показатели. По итогам 2023 года он составил 620 млрд рублей. За последнюю пятилетку в республику привлечено 2,3 трлн рублей инвестиций с приростом в 52,9 процента. Об этом на пленарном заседании Госсобрания Башкортостана сообщил и.о. первого вице-премьера правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

По объему инвестиций в основной капитал республика сейчас занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

«Первое полугодие 2024 года мы завершили с объёмом инвестиций в 273 млрд рублей и темпом роста в 126 процентов, опережая общероссийскую динамику почти в 2,5 раза, — констатировал Рустам Муратов. — Положительная динамика отмечается в 15 из 19 ключевых отраслей экономики, на которые приходится порядка 73 процентов общего объёма инвестиций. Это, прежде всего, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, предприятия машиностроительного комплекса и нефтепереработки, производители пищевых продуктов и сельское хозяйство».

В разрезе территорий в первом полугодии рост инвестиций обеспечили 27 муниципалитетов. В числе лидеров — Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, Абзелиловский, Аургазинский, Хайбуллинский и Белебеевский районы.

Рустам Муратов отметил, что в целом инвестиционный портфель региона насчитывает 2,2 тысячи проектов на сумму порядка 1,3 трлн рублей.

Перечень приоритетных инвестпроектов республики включает 375 инициатив на 876 млрд рублей с созданием более 34,5 тысяч рабочих мест. Больше всего проектов в сельском хозяйстве — 134 с общим объемом в 196,7 млрд рублей.

Как сообщал Башинформ, на данный момент геосервис «Инвестиционная карта Республики Башкортостан», который содержит информацию о земельных участках, предназначенных для реализации инвестпроектов, предлагает 1570 площадок различных видов собственности, в том числе более 850 земельных участков и территорий общей площадью свыше 30 тысяч га. 

Сейчас главный ориентир республики, как и всех субъектов Российской Федерации, — значительный рост инвестиций, неоднократно подчеркивал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«И один из основных проектов АСИ, реально стимулирующий все регионы, включая Башкортостан, — Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В условиях острой конкуренции нам удалось в этом году впервые войти в тройку лидеров рейтинга. Почти по половине показателей мы вошли в лидерскую категорию группы А. К такому результату мы пришли благодаря решениям по оптимизации требований к инвестпроектам и снижению бюрократических барьеров, — отметил Радий Хабиров в июле этого года на встрече с бизнес-сообществом республики с участием гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. — Еще раз повторюсь, создание максимально комфортных условий для бизнеса — один из важных приоритетов работы нашей управленческой команды. Мы всегда открыты для диалога».

Автор:Азат Гиззатуллин
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