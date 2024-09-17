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17 Сентября , 14:40

На инвесткарту Башкирии нанесли 1570 площадок

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

Геосервис «Инвестиционная карта Республики Башкортостан», который содержит информацию о земельных участках, предназначенных для реализации инвестпроектов, предлагает на данный момент 1570 площадок различных видов собственности, в том числе более 850 земельных участков и территорий общей площадью свыше 30 тысяч га. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сервис работает на базе Инвестиционного портала, направленного на создание благоприятного инвестклимата и комфортных условий для ведения бизнеса. Карта содержит данные о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, а также мерах поддержки и тарифах, действующих в регионе.

«Инвестиционная карта Башкортостана включает в себя информацию о земельных участках, предназначенных для реализации инвестпроектов. Для подбора наиболее подходящего земельного участка в рамках реализации приоритетных инвестпроектов инициатор проекта вправе воспользоваться информацией, представленной на этой карте», — подчеркнула и.о. министра земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

Кроме того, на официальном сайте минземимущества РБ размещен перечень свободных от прав третьих лиц земельных участков. По состоянию на 1 августа 2024 года, перечень содержит 452 земельных участка общей площадью более 3,8 тысячи га.

«Региональная инвестиционная карта постоянно дополняется новыми объектами, что способствует постоянному притоку инвесткапитала в экономику Башкирии. Инвесткарта республики имеет наибольшее количество площадок, которые сегодня доступны потенциальным инвесторам», — заявил ранее и.о. первого заместителя премьер-министра правительства — и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Как неоднократно подчеркивал Глава Башкортостана Радий Хабиров, сейчас главный ориентир республики, как и всех субъектов Российской Федерации, — значительный рост инвестиций.

«И один из основных проектов АСИ, реально стимулирующий все регионы, включая Башкортостан, — Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В условиях острой конкуренции нам удалось в этом году впервые войти в тройку лидеров рейтинга. Почти по половине показателей мы вошли в лидерскую категорию группы А. К такому результату мы пришли благодаря решениям по оптимизации требований к инвестпроектам и снижению бюрократических барьеров, — отметил Радий Хабиров в июле этого года на встрече с бизнес-сообществом республики с участием гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. — Еще раз повторюсь, создание максимально комфортных условий для бизнеса — один из важных приоритетов работы нашей управленческой команды. Мы всегда открыты для диалога».

Автор:Галина Бахшиева
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