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Экономика
11 Сентября , 17:54

Инвесткарта Башкирии дополняется новыми объектами

В Башкирии продолжает актуализироваться инвестиционная карта региона, размещенная на Инвестиционном портале РБ. Благодаря ей, предприниматели и инвесторы могут ознакомиться с объектами инфраструктуры, инвестплощадками, технопарками и земельными участками, напомнили в министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ.

«Региональная инвестиционная карта постоянно дополняется новыми объектами, что способствует постоянному притоку инвесткапитала в экономику Башкирии. Инвесткарта республики имеет наибольшее количество площадок, которые сегодня доступны потенциальным инвесторам. Здесь же можно ознакомиться со всеми мерами поддержки, действующими в Башкирии», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Инвесткарта Башкирии приведена в соответствие с требованиями общероссийского инвестиционного стандарта. Благодаря карте инвесторы и предприниматели могут в полном объеме и наглядно увидеть инфраструктуру и возможности региона.

«Инвесткарта — это удобный инструмент, который предоставляет информацию о связях, тарифах, инвестиционных площадках и земельных участках. Он всегда под рукой. В настоящее время на карте представлено свыше 50 тысяч объектов. Мы наблюдаем рост посещаемости инвесткарты: только за текущий год к концу августа зафиксировано более девяти тысяч просмотров и поданы 24 заявки на получение земельных участков для ведения бизнеса», — прокомментировал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

На данный момент на инвесткарте размещено порядка 1500 свободных инвестиционных площадок. Каждая из них имеет свой паспорт, в котором отображена подробная информация о площадке, наличии точек подключения к инженерным сетям, подъездных путей и т. д. Таким образом, инвестор может выбрать площадку для развития бизнеса в онлайн-формате. Для визуального осмотра пользователям доступны виртуальные туры, с помощью которых изучить понравившиеся площадки можно, не выезжая на местность.

В минэкономразвития напомнили, что инвестиционная карта содержит полную информацию о существующих площадках для бизнеса и их инфраструктуре. К примеру, инженерная инфраструктура показывает почти 3 тысячи объектов газо-, электро- и теплоснабжения.

«Сейчас наш ориентир, как и всех субъектов Российской Федерации, значительный рост инвестиций. И один из основных проектов АСИ, реально стимулирующий все регионы, включая Башкортостан, — Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В условиях острой конкуренции нам удалось в этом году впервые войти в тройку лидеров рейтинга. Почти по половине показателей мы вошли в лидерскую категорию группы А. К такому результату мы пришли благодаря решениям по оптимизации требований к инвестпроектам и снижению бюрократических барьеров, — отметил Радий Хабиров в июле этого года на встрече с бизнес-сообществом республики с участием гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. — Еще раз повторюсь, создание максимально комфортных условий для бизнеса — один из важных приоритетов работы нашей управленческой команды. Мы всегда открыты для диалога».

Автор:Галина Бахшиева
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