Внешнеторговый оборот Башкортостана и Республики Беларусь за 2022 год увеличился на 12,1%

Внешнеторговый оборот Республики Башкортостан и Республики Беларусь за 2022 год увеличился на 12,1% по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Башкортостана в Беларусь увеличился на 10,2% за счет роста поставок машиностроительной продукции в 3,5 раза, продукции химической промышленности в 1,7 раза, продовольственных товаров и сырья в 1,5 раза. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания по вопросам сотрудничества Республики Башкортостан Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.

«Сегодня одним из приоритетов развития Республики Башкортостан являются международные отношения. За последние два года мы открыли Представительства нашей Республики в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Турции и Китае и планируем открыть представительства еще в трех странах», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Руководитель делегации Гродненской области, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виталий Невера поблагодарил представителей Башкортостана за оказанный теплый прием и гостеприимство.

«Внешнеторговыми партнерами Гродненской области являются 120 стран мира. Внешнеторговый оборот нашей области за прошлый год составил порядка $5 млрд, причем половина товарооборота приходится на Российскую Федерацию, и мы фиксируем увеличение доли товарооборота между Гродненской областью и Российской Федерацией с 52% в 2021 году до 56% в 2022 году», — поделился Виталий Невера.

В совещании со стороны Башкортостана приняли участие замминистра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Валерий Галиев, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов, представитель РБ при Торговом представительстве России в Республике Беларусь Константин Климин.

В состав белорусской делегации вошли заместитель председателя Волковысского районного исполнительного комитета Татьяна Андрушкевич, заместитель председателя комитета экономики Гродненского областного исполнительного комитета Анна Борисевич, генеральный директор Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Мирослав Саросек, заместитель главы государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» Руслан Кизелевич, директор ООО «Праймилк» Анатолий Белявский.

«Мы перенимаем эстафету у наших коллег из Гродненской области и с удовольствием приглашаем их на Х Форум регионов России и Беларуси, который состоится с 26 по 28 июня в Башкортостане. Главной темой предстоящего Форума станет подведение итогов десятилетней совместной работы двух государств. Для участников форума предусмотрена обширная деловая и культурная программа. В частности, будет реализован Патриотический культурно-образовательный проект «Поезд Памяти», пройдет Выставка достижений народного хозяйства России и Беларуси, международный фестиваль искусств «Славянский базар в Сердце Евразии» и фестиваль этнических культур «Юрта дружбы», — поделилась некоторыми подробностями программы предстоящего форума министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

В рамках рабочего совещания также состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана, презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Гродненской области. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, определили направления будущего партнерства. В завершение встречи состоялась церемония торжественного подписания соглашений о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» и администрацией СЭЗ «Гродноинвест», а также Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и Гродненским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты.

В рамках визита делегация Гродненской области посетила XXXIII международную специализированную выставку «Агрокомплекс», где представлен коллективный стенд производителей Гродненской области.

Также гости республики посетили Центр управления Республикой Башкортостан, предприятия АО «Уфагормолзавод» (производство молочной продукции) и ООО «Контрольный пакет» (производство упаковок для продукции пищевой промышленности). Помимо этого, члены делегации Гродненской области приняли участие в пленарном заседании «Будущее Российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры» в рамках Агропромышленного форума — 2023, а также в рабочих совещаниях с представителями АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» и Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.

В ходе В2В переговоров в рамках выставки «Агрокомплекс» компанией ООО «Уральский пружинный завод» проведены переговоры по вопросам поставки пружин и прочей продукции компаниям ГК «Техмаш», ОАО «Гроднооблсельхозтехника». Представители «Уральского пружинного завода» также достигли предварительных договоренностей по производству запчастей для сельскохозяйственной техники и поставкам нового осваиваемого ассортимента белорусским предприятиям АО «Гомсельмаш» и ДП «Минойтовский ремонтный завод».

По итогам встречи главы Бирского района Антона Талалова и заместителя председателя Волковысского районного исполнительного комитета Татьяны Андрушкевич достигнута договоренность по подписанию дорожной карты по сотрудничеству и соглашению об установлении партнерских (побратимских) отношений между муниципальными образованиями. Дополнительно обговаривалось возможность выделения помещений для организации шоурумов на паритетных началах в Бирском районе Башкирии и Волковысском районе Гродненской области Беларуси.

Помимо этого, в рамках заседания по развитию сотрудничества в Торгово-промышленной палате Башкортостана достигнуты договоренности о направлении коммерческого предложения белорусского производителя молочной продукции ООО «Беллакт» в адрес министерства торговли и услуг РБ для дальнейшего использования предприятием «Молочные кухни».

Более подробно о совместных проектах двух республик «Башинформ» писал в материале «Башкирия — Беларусь: сотрудничество с братской страной открывает большие возможности».

Справка

В 2022 году товарооборот Башкортостана с Гродненской областью Республики Беларусь составил $66,0 млн, что на 24,6% больше, чем в 2021 году. Экспорт Республики Башкортостан в Гродненскую область составил $18,4 млн и вырос на 29,5%. Импорт в Республику Башкортостан из Гродненской области составил $47,5 млн и вырос на 22,7%.

Количество гродненских предприятий, импортирующих продукцию из Республики Башкортостан, увеличилось на 11 (в 2021 году — 20 предприятий, в 2022 году — 31 предприятие). Количество предприятий, экспортирующих продукцию из Гродненской области в Республику Башкортостан увеличилось на 16 (в 2021 году — 27 предприятий, в 2022 году — 43 предприятия).

Объем экспорта из Башкортостана в Беларусь за 2022 год увеличился на 10,2% по сравнению с 2021 годом, а импорт увеличился на 14,8%. Основу экспорта из Башкортостана в Беларусь в 2022 году составили поставки химической продукции, каучука (75%), машиностроительной продукции (9%), металлов и изделий из них (7%), продовольственных товаров и сырья (5%), минеральной продукции (2%). Импорт состоял из поставок химической продукции (39%), машиностроительной продукции (33%), продовольственных товаров (11%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (5%), текстиля и текстильных изделий (4%), металлов и изделий из них (2%).