Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.91
+0.22
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 11:46

Башкортостан продолжает работу по взаимному привлечению инвестиций с Беларусью

сайт правительства РБ
Фото:сайт правительства РБ

Башкортостан продолжает работу по взаимному привлечению инвестиций с Беларусью. Содействие работе в данном направлении окажут Корпорация развития Республики Башкортостан и администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест». Свои намерения стороны закрепили соглашением о сотрудничестве, которое было подписано в рамках рабочего совещания, прошедшего в региональном правительстве.

Накануне на базе Корпорации развития представители Гродненского областного исполнительного комитета и СЭЗ «Гродноинвест» встретились с руководством управляющей компании особой экономической зоны «Алга», Фонда развития промышленности и Региональной лизинговой компании. В ходе встречи гостям рассказали об опыте управления преференциальными зонами Башкортостана и действующих мерах господдержки.

«Мы планомерно укрепляем партнерские отношения с нашими белорусскими коллегами. На сегодняшний день перед нами стоит задача развивать внешнеэкономические связи между бизнес-сообществом Башкортостана и Гродненской области. Так, подписанное соглашение станет шагом к продвижению инициатив в инвестиционных кругах и росту взаимных инвестиций в регионы», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Как отметил заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» Руслан Кизелевич, партнёрство с Башкортостаном возможно в различных направлениях. Наиболее перспективными могут стать совместные проекты в области деревообработки, химического производства и машиностроения.

Справка

Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Гродноинвест» представляет собой территорию Гродненской области площадью более четырех тысяч гектаров, на которой в отношении резидентов действует специальный правовой режим.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика