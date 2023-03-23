Башкортостан продолжает работу по взаимному привлечению инвестиций с Беларусью. Содействие работе в данном направлении окажут Корпорация развития Республики Башкортостан и администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест». Свои намерения стороны закрепили соглашением о сотрудничестве, которое было подписано в рамках рабочего совещания, прошедшего в региональном правительстве.

Накануне на базе Корпорации развития представители Гродненского областного исполнительного комитета и СЭЗ «Гродноинвест» встретились с руководством управляющей компании особой экономической зоны «Алга», Фонда развития промышленности и Региональной лизинговой компании. В ходе встречи гостям рассказали об опыте управления преференциальными зонами Башкортостана и действующих мерах господдержки.

«Мы планомерно укрепляем партнерские отношения с нашими белорусскими коллегами. На сегодняшний день перед нами стоит задача развивать внешнеэкономические связи между бизнес-сообществом Башкортостана и Гродненской области. Так, подписанное соглашение станет шагом к продвижению инициатив в инвестиционных кругах и росту взаимных инвестиций в регионы», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Как отметил заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» Руслан Кизелевич, партнёрство с Башкортостаном возможно в различных направлениях. Наиболее перспективными могут стать совместные проекты в области деревообработки, химического производства и машиностроения.

Справка

Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Гродноинвест» представляет собой территорию Гродненской области площадью более четырех тысяч гектаров, на которой в отношении резидентов действует специальный правовой режим.