В Башкирии в новом животноводческом комплексе на 1200 коров будут производить 11 тысяч тонн молока

Рабочая поездка Главы Башкортостана Радия Хабирова в Илишевский район сегодня началась с посещения площадки строительства животноводческого комплекса молочного направления на 1200 голов дойного стада. Проект потребует вложения 1,2 млрд рублей, включен в перечень приоритетных в сентябре 2021 года. Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал Главе региона, что после запуска здесь планируют производить 11 тысяч тонн молока при надое от одной коровы 8000 кг молока в год. У комплекса появится свой кормовой центр.

«К строительным работам мы приступаем 1 мая. Сама строительная площадка уже готова. В структуре финансирования 20 процентов – собственные средства предприятия, 80 – заемные. В этом году будем строить коровник, доильный и родильный блоки, планируем их сдать к 11 октября. В 2024 году планируем ввести второй корпус коровника, лагуны, сенажные траншеи. В 2025 году мы благоустроим территорию и введем наш комплекс в строй», - рассказал агентству «Башинформ» начальник отдела капстроительства МТС «Центральная» Венер Абубакиров.

Рядом со строительной площадкой находится действующая ферма, в которой содержится 900 голов дойных коров, в будущем она войдет в состав новой индустриальной фермы.

Инвестор получит возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, оборудования и молодняка племенного скота.

Радий Хабиров поинтересовался, куда будут сбывать произведенное молоко, а также наличием земельных площадей для заготовки кормов. По словам представителей МТС «Центральная», у них налажены цепочки поставок на молокозаводы, нет проблем и с заготовкой кормов.

Стоит отметить, что Илишевский район занимает второе место в республике по производству молока, в прошлом году здесь произвели 50,4 тысячи тонн.

К 2030 году в республике планируют построить 50 индустриальных молочных ферм.

По оценкам специалистов, срок окупаемости стандартной индустриальной фермы составляет 8 лет, а с поддержкой, которую предоставляет республика, – 6 лет.

«Модель стандартной индустриальной молочной фермы мы видим мощностью на 1200 коров. На базе МТС «Центральная» такой проект уже реализуется, мы его будем тиражировать. Подобная индустриальная молочная ферма сможет добавить 500 млн рублей выручки сельхозпредприятию. Для среднего хозяйства, работающего на 5-6 тыс. гектарах земли, это будет более чем двукратное увеличение выручки», - отметил вице-премьер правительства - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что республика входит в первую пятёрку российских регионов по объёму валовой продукции животноводства. В хозяйствах региона – 850 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе коров – более 360 тысяч голов. В прошлом году республика производила почти 1,6 млн тонн молока. По общему надою молока и поголовью коров республика – на втором месте в стране.

«С 2018 года в молочной отрасли реализовали 18 крупных проектов с общим объёмом вложений 12 млрд рублей. Сегодня эти новые предприятия производят треть товарного молока республики. В прошлом году завершили индустриальные «молочные проекты» предприятия «Северная Нива Башкирия» и «Урожай», которые ежегодно будут давать до 90 тысяч тонн молока», - говорил Радий Хабиров 3 февраля на совещании, посвященном развитию молочного животноводства.