В Башкирии будут реализованы 14 проектов молочных комплексов на 15 млрд рублей

Животноводство – традиционно сильная, ключевая отрасль сельского хозяйства республики, которая даёт больше половины всей агропродукции. Башкортостан входит в первую пятерку российских регионов по объему валовой продукции животноводства, сказал Глава Башкортостана, открывая совещание по развитию молочного животноводства. Оно прошло на территории крупного животноводческого комплекса компании «ЭкоНива», который заработал в прошлом году в Ермекеевском районе.

«В наших хозяйствах содержится более 850 тысяч голов крупного рогатого скота (третье место в России), в том числе коров – свыше 360 тысяч голов. Произведено почти 1,6 млн тонн молока. По общему производству молока и поголовью коров мы – на втором месте в стране. Республика ежегодно производит до 5% всего объема молока России. То есть каждый двадцатый литр – наш, башкирский. Таких показателей мы достигли благодаря крупным инвестпроектам, внедрению передовых технологий, современного оборудования, использованию высокопродуктивного племенного скота, подготовке кадров», - отметил Радий Хабиров.

В Башкортостане с 2018 года в молочной отрасли реализованы 18 крупных инвестпроектов общим объемом 12 млрд рублей. Сегодня эти новые предприятия производят треть товарного молока республики (252,4 тысяч тонн, рост в 2 раза к 2018 году).

В прошлом году завершили индустриальные «молочные проекты» предприятия «Северная Нива Башкирия» в селе Семено-Макарово Ермекеевского района и «Урожай» в селе Ишлы Аургазинского района, которые ежегодно будут давать до 90 тысяч тонн молока.

«Среди районов особо отмечу Чекмагушевский, который сегодня производит 200 тонн молока в сутки (66,7 тыс. тонн в 2022 году). Ни одному району эта историческая планка ещё не покорялась. Хорошие результаты по производству товарного молока показали также Илишевский (50,4 тыс. тонн), Аургазинский (45 тыс. тонн), Дюртюлинский (42,5 тыс. тонн), Стерлитамакский районы (39,8 тыс. тонн)», - сказал руководитель республики.

По мнению Радия Хабирова, у республики есть значительные резервы по наращиванию объемов производства.

«Наш потенциал по производству молока используется в среднем лишь на 60%. Сегодня молочный скот становится год от года продуктивнее. Кормовая база, современные технологии позволяют нам производить больше молока. Конечно, мы работаем, не стоим на месте. В ближайшее время будет реализовано еще 14 проектов молочных комплексов на 15 млрд рублей. В следующую пятилетку доведем число таких комплексов до пятидесяти.