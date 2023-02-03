Новости Башкортостана и Уфы
70.04
-0.08
76.96
+0.73
82.91
+0.74
-16 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 13:20

В этом году Башкирия вложит 1 млрд рублей в развитие молочного производства и закуп племенного скота

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Объем субсидий на развитие молочного скотоводства за прошлый год превысил 1,3 млрд рублей (только по ООО «Северная Нива Башкирия» и ООО МФ «Урожай» возмещены капитальные затраты на 600 млн рублей). И это помимо льготного кредитования (5,1 млрд рублей кредитных средств под 5% годовых, в том числе инвестиционные кредиты по проектам ООО «МТК Калинина» и ООО СП «Рассвет») и поддержки приоритетных инвестиционных проектов. Об этом Глава Башкортостана рассказал на совещании по развитию молочного животноводства с участием глав администраций районов республики, которое проходит в Ермекеевском районе.

«В этом году предусмотрен миллиард рублей на развитие молочного производства и закуп племенного скота (из них 760 млн руб. федеральных средств, 240 млн рублей – бюджет РБ). При этом сегодня действующие перерабатывающие предприятия у нас недозагружены. Мощности 50 молочных производств способны перерабатывать до 1 млн тонн сырья в год. А они получили от республики только 480 тысяч тонн, еще 120 тысяч – из соседних регионов. То есть мы загрузили производства сырьём только на 60%. Наша задача – закрыть оставшиеся 40%. Прошу глав районов активнее помогать проектам в сфере животноводства», - сказал Радий Хабиров.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика