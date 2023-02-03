В этом году Башкирия вложит 1 млрд рублей в развитие молочного производства и закуп племенного скота

Объем субсидий на развитие молочного скотоводства за прошлый год превысил 1,3 млрд рублей (только по ООО «Северная Нива Башкирия» и ООО МФ «Урожай» возмещены капитальные затраты на 600 млн рублей). И это помимо льготного кредитования (5,1 млрд рублей кредитных средств под 5% годовых, в том числе инвестиционные кредиты по проектам ООО «МТК Калинина» и ООО СП «Рассвет») и поддержки приоритетных инвестиционных проектов. Об этом Глава Башкортостана рассказал на совещании по развитию молочного животноводства с участием глав администраций районов республики, которое проходит в Ермекеевском районе.

«В этом году предусмотрен миллиард рублей на развитие молочного производства и закуп племенного скота (из них 760 млн руб. федеральных средств, 240 млн рублей – бюджет РБ). При этом сегодня действующие перерабатывающие предприятия у нас недозагружены. Мощности 50 молочных производств способны перерабатывать до 1 млн тонн сырья в год. А они получили от республики только 480 тысяч тонн, еще 120 тысяч – из соседних регионов. То есть мы загрузили производства сырьём только на 60%. Наша задача – закрыть оставшиеся 40%. Прошу глав районов активнее помогать проектам в сфере животноводства», - сказал Радий Хабиров.