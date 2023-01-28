Рост объемов строительства в Башкирии дает потребителям возможность выбора – эксперт

Председатель Ассоциации собственников жилья и общественного совета при минЖКХ Башкирии Павел Носков, поделился с «Башинформом» размышлениями о том, какие возможности открывает для жителей республики увеличение объемов жилищного строительства.

«Увеличение объемов строительства жилья создает для потребителей возможность выбора. Чем больше предложений на рынке, тем больше возможностей выбрать качественное жилье по доступной цене. Это важно не только для нынешних жителей Башкирии, но и тех, кто со временем захочет сюда переехать, тем более, что Уфа активно развивается, здесь есть мощный объединенный вуз, появится кампус. Все это будет способствовать развитию экономики, привлечению умов в нашу республику», - считает Павел Носков.

По мнению эксперта, новое современное жилье, позволяет решать проблемы ЖКХ – такие дома экономичны, оснащены погодозависимым оборудованием, что дает возможность существенно экономить ресурсы. Кроме того, обзаводясь жильем, люди становятся собственниками, учатся осознанно управлять своим имуществом, что положительно сказывается на развитии отрасли. Отмечает эксперт и создание в регионе единых и прозрачных требований к застройщикам.

«В последние годы в части строительства, появилась четкая система предоставления земельных участков, создана нормативная база, позволяющая строить качественное жилье по всем правилам. Изменения произошедшие на строительном рынке дают положительный эффект», - отметил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», по итогам 2022 года темпы жилищного строительства в республике достигли показателя в 3 млн 62 тыс. кв. метров, что составляет 105,4% к уровню 2021 года.