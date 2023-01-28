Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
86.41
-1.06
-9 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 17:03

Экономист объяснил, почему Башкирия добилась высоких показателей в строительстве жилья

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

Доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН Ильдар Зулькарнай, рассказал «Башинформу» о причинах рекордного результата Башкирии по вводу жилья.

«Хорошие показатели Башкортостана в жилищном строительстве в 2022 году объясняются эффективным использованием руководством республики финансовых возможностей, которые создает в этой области федеральный центр. Экономический блок федерального правительства грамотно реализует макроэкономические методы управления рыночной экономикой, в данном случае сохраняет льготную ипотеку, несмотря на напряжение для федерального бюджета, которое возникло в связи с торговыми санкциями в отношении наших основных экспортных товаров – нефти и газа. Как известно, стимулирование строительства имеет большой мультипликативный эффект, так как активизирует работу смежных отраслей, занимающихся производством и транспортировкой материалов для строительства. Руководство Башкортостана активно использует этот эффект, возможности, которые создает федеральное правительство. Кроме того, власти республики энергично решали проблемы обманутых дольщиков, компенсируя их потери в денежном эквиваленте и находя других застройщиков, которые завершали начатое строительство. Все эти меры обеспечили рекордные объемы введенного жилья», - считает Ильдар Зулькарнай.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по данным статистики, в 2022 году объем введенного жилья составил 3,062 млн кв.м. Это на 105,4% больше, чем в 2021 году, когда был поставлен предыдущий рекорд.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика