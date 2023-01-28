Экономист объяснил, почему Башкирия добилась высоких показателей в строительстве жилья

Доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН Ильдар Зулькарнай, рассказал «Башинформу» о причинах рекордного результата Башкирии по вводу жилья.

«Хорошие показатели Башкортостана в жилищном строительстве в 2022 году объясняются эффективным использованием руководством республики финансовых возможностей, которые создает в этой области федеральный центр. Экономический блок федерального правительства грамотно реализует макроэкономические методы управления рыночной экономикой, в данном случае сохраняет льготную ипотеку, несмотря на напряжение для федерального бюджета, которое возникло в связи с торговыми санкциями в отношении наших основных экспортных товаров – нефти и газа. Как известно, стимулирование строительства имеет большой мультипликативный эффект, так как активизирует работу смежных отраслей, занимающихся производством и транспортировкой материалов для строительства. Руководство Башкортостана активно использует этот эффект, возможности, которые создает федеральное правительство. Кроме того, власти республики энергично решали проблемы обманутых дольщиков, компенсируя их потери в денежном эквиваленте и находя других застройщиков, которые завершали начатое строительство. Все эти меры обеспечили рекордные объемы введенного жилья», - считает Ильдар Зулькарнай.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по данным статистики, в 2022 году объем введенного жилья составил 3,062 млн кв.м. Это на 105,4% больше, чем в 2021 году, когда был поставлен предыдущий рекорд.