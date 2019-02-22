«Билайн ТВ» стал доступным для абонентов всех операторов

УФА, 22 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.Билайн представил масштабное обновление своего мультиплатформенного сервиса «Билайн ТВ». Теперь один из самых популярных сервисов онлайн телевидения этого оператора стал не только быстрее и умнее, но и доступнее. Подключиться к сервису «Билайн ТВ» могут абоненты всех телеком-операторов.

«Мы представляем совершенно новое телевидение, которое работает в любой сети, - сказал генеральный директор Билайн Василь Лацанич на презентации сервиса в Москве. - Это очень удобная и самое главное открытая площадка, которая уже сегодня предлагает нашим абонентам более 200 телевизионных каналов и архив телепередач за 3 дня, новинки кинопроката и любимые фильмы в отличном качестве и без рекламы. И это только начало! Первые варианты платформы, первая набивка контента, первое представление клиенту - все это будет постоянно развиваться, пополняться и подстраиваться под каждого пользователя».

Совершенно новое Билайн ТВ

Новые возможности телевидения «следующего поколения» гостям продемонстрировал вице-президент Билайн по цифровому и новому бизнесу Джордж Хелд. По его словам, главное преимущество «Билайн ТВ» - это его универсальность.

«Наше телевидение всегда вместе с нами. «Билайн ТВ» можно просматривать на экране смартфона даже в режиме мультискрин, быстро и удобно переключать просмотр между разными устройствами. Например, можно начать просмотр фильма в пробке по дороге домой в приложении на смартфоне и продолжить уже дома на Smart TV. Оно такое умное, что подсказывает нам то, что мы хотели бы посмотреть, чтобы не тратить время на поиск. Для этого Билайн с чистого листа создал новейший интерфейс и новейшую систему рекомендации контента. В результате «Билайн ТВ» стал одним из самых удобных, нативных и богатых контентом мультиплатформенных ОТТ-сервисов в России», - пояснил Джордж Хелд.

В последнем поколении «Билайн ТВ» реализована новейшая система рекомендаций контента, которая базируется не только на традиционном анализе профиля потребления пользователя, применяемом в крупнейших VoD-платформах мира, но и на технологиях машинного обучения, разработанных Билайн. При помощи технологий анализа сверхбольших массивов данных (Big Data) о потреблении видео и ТВ мы может изучать и формировать макропаттерны потребления и предлагать пользователям контент с высочайшей точностью, повышая, таким образом, вероятность выбора этого контента и сокращая пользователю время на его поиск.

Также в «Билайн ТВ» реализована идея ухода от стандартного шаблона телесмотрения, когда пользователь переключает каналы вперед и назад. Здесь переключение каналов визуализирована через крупные карточки с основной информацией о контенте: пэкшот, длительность, рейтинг и др. Фильмы и сериалы можно подбирать сразу по всему сервису как в прямом эфире, так и в каталоге контента.

Кроме того, абоненты нового сервиса получили доступ к расширенному каталогу партнера Билайн - онлайн-кинотеатра ivi.

Другая техническая новинка «Билайн ТВ» - новая система профилей. Она позволяет создавать персонализированные профили для нескольких пользователей в одном аккаунте, вести историю просмотров для каждого, что особенно удобно для семейного использования сервиса.

Как зарегистрироваться в Билайн ТВ?

Для жителей Башкирии сервис «Билайн ТВ» доступен в виде приложения для мобильных устройств под управлением ОС Android и iOS, а также на телевизорах LG и Samsung с функцией Smart TV (2016 года и выше). Подключиться к обновленному сервису «Билайн ТВ» может абонент любого оператора связи. Новым абонентам доступен пробный период пользования сервисом: до 70 телеканалов бесплатно в течение первых 30 дней. Всем абонентам Билайн, установившим и зарегистрировавшимся в мобильном приложении «Билайн ТВ», бесплатно доступен просмотр 20 телеканалов. Регистрация для мобильных абонентов Билайн осуществляется по номеру телефона. После ввода мобильного телефона придёт SMS-сообщение с одноразовым PIN.

Также мобильный абонент может зарегистрироваться с помощью пароля от Личного кабинета. Регистрация для абонентов других мобильных операторов осуществляется по адресу электронной почты. После ввода адреса придёт письмо с одноразовым PIN.