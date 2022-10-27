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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 22:00

Объединенный вуз откроет новые возможности для образования и науки Башкирии – Вадим Захаров

БашГУ
Фото:БашГУ

В ходе прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров назвал преимущества объединения БашГУ и УГАТУ. О том, как идет этот процесс, «Башинформу» рассказал и.о. ректора БашГУ Вадим Захаров.

«Процедура реорганизации завершается, все мероприятия, предусмотренные совместными планами вузов, выполняются. Планируемая дата завершения регистрации Уфимского университета науки и технологий - 1 ноября»,- пояснил он.

По мнению Захарова, миссия Уфимского университета науки и технологий заключается в сохранении и поддержке традиций классического высшего образования и в обеспечении инновационного развития республики в области математических, естественных, гуманитарных, инженерных, технических и общественных наук на основе современных научных методов и образовательных технологий.

«С созданием большого вуза для науки и образования республики открывается новое окно возможностей. Объединение имеющихся ресурсов и достижений плюс дополнительное финансирование приведут к качественному прорыву в науке и развитии инфраструктуры. Новый вуз станет не только кузницей кадров для нашей республики, он будет точкой притяжения талантливых абитуриентов, ученых из других регионов и стран», - отметил Вадим Захаров.

Напомним, ранее «Башинформ» рассказывал о деталях объединения вузов.

Автор:Роман Якимчук
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