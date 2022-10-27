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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 21:36

Радий Хабиров: «Объединение БашГУ и УГАТУ делает большого игрока на карте вузов России»

До окончания завершения процедуры объединения БашГУ и УГАТУ остались считанные дни, заявил в ходе прямой линии Глава республики Радий Хабиров.

«Руководство Института права БашГУ, где я проработал 14 лет, предало меня анафеме за это решение, но я делом докажу, что оно было правильное, - отметил Радий Хабиров. -  Мы объединили вузы не для того, чтобы их "убить", а чтобы усилить. Впервые в истории республики 200 миллионов рублей было направлено на стажировки и улучшение жилищных условий молодых преподавателей. Мы усиливаем финансирование объединенного университета, делая большого игрока на карте вузов России. Без объединения вузов было бы невозможно выйти на финансирование строительства студенческого кампуса площадью 156 тысяч квадратных метров.

Переходный период будет длиться 2-3 года, и он может быть непростым. Но я принял решение, что никого мы сокращать не будем, но и держать бездельников тоже. А студенты потом все поймут и будут гордиться, что учатся в таком классном вузе».

Автор:Сергей Николаев
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