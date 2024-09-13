Чат-бот и телефон доверия спасают: с дорог Башкирии убрали 229 пьяных водителей

В Башкирии с мая 2023 года госавтоинспекторам в борьбе с пьяными водителями на дорогах помогает чат-бот в телеграм-канале @GIBDDRB_02bot. Как рассказал в беседе с журналистом «Башинформа» старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД по Башкирии Линар Зиннуров, с начала этого года получено 592 сообщения, по ним задержано 96 нетрезвых водителей. В 9 случаях с проезжей части вовремя убрали нетрезвых пешеходов, тем самым спасли им жизни.

На телефон доверия МВД по РБ – 8 (347) 279-32-92 – в этом году поступило 315 сообщений, благодаря которым задержали 133 водителя в состоянии опьянения, из которых 6 – это пешеходы. Так, в совокупности с чат-ботом было спасено 15 пешеходов и лишены прав за пьяное вождение 229 водителей.