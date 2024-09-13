Чат-бот и телефон доверия спасают: с дорог Башкирии убрали 229 пьяных водителей

В Башкирии с мая 2023 года госавтоинспекторам в борьбе с пьяными водителями на дорогах помогает чат-бот в телеграм-канале @GIBDDRB_02bot. Как рассказал в беседе с журналистом «Башинформа» старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД по Башкирии Линар Зиннуров, с начала этого года получено 592 сообщения, по ним задержано 96 нетрезвых водителей. В 9 случаях с проезжей части вовремя убрали нетрезвых пешеходов, тем самым спасли им жизни.
На телефон доверия МВД по РБ – 8 (347) 279-32-92 – в этом году поступило 315 сообщений, благодаря которым задержали 133 водителя в состоянии опьянения, из которых 6 – это пешеходы. Так, в совокупности с чат-ботом было спасено 15 пешеходов и лишены прав за пьяное вождение 229 водителей.
УДОБНЫЙ ФОРМАТ
«С чат-ботом удобно работать. Люди фотографируют, снимают на видео и отправляют правонарушения на дорогах, маршрут перемещения подозрительного водителя. Есть уже подтверждающая доказательная база о том, что на дороге нетрезвый автолюбитель. На телефоне доверия дежурный сотрудник и все территориальные подразделения также срабатывают моментально. Любой звонок, любое сообщение перепроверяется госавтоинспекторами и не остается без внимания»,- сказал Линар Зиннуров.
Информация об этих ресурсах активно распространяется в структурах ГАИ, во всех крупных министерствах и ведомствах для того, чтобы люди знали и понимали, что такое телефон доверия и чат-бот ГАИ. По городу задействованы все экраны, в том числе в торговых центрах и МФЦ, где размещены профилактические ролики. В ближайшее время информацию будут показывать на экранах в медицинских и образовательных организациях. Прорабатывается вариант размещения на заднем стекле патрульных машин QR-кода с данными о чат-боте и телефоне доверия, и будет доступна функция автоматического сохранения номера МВД по РБ на телефоне.
«Кроме того, активно распространяем информацию через СМИ, например, бегущей строкой в новостных каналах. На радио выходят передачи в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», где мы каждый раз озвучиваем данные о чат-боте и телефоне доверия, о том, как они помогают в борьбе с любителями выпить за рулем. Мы стараемся использовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы люди запомнили, куда обращаться», - отметил он.
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Представитель ГАИ РБ предупредил «шутников», что за ложную информацию о правонарушении грозит предусмотренная законом ответственность.
«Из полученных на телефон доверия звонков подтвердились 50%. Остальные или ложные, или не всегда точные и своевременные. Например, граждане не всегда могут сообщить конкретные координаты, где увидели подозрительную машину. Заметил автолюбитель, что машина виляет на дороге, позвонил. Пока информация дойдет до экипажа ДПС, пока они прибудут на ориентировочное место, подозрительный водитель может припарковаться и выйти из авто или уехать в неизвестном направлении», - объяснил собеседник информагентства.
Чаще всего неравнодушные граждане – это мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, самые активные – люди среднего возраста – 30-40 лет.
«Они проявляют обеспокоенность состоянием человека, пытаются повлиять на ситуацию, побороть ее. Был случай, когда мужчина увидел, как человек после застолья сел за руль и поехал. Очевидец стал его преследовать, при этом позвонил на телефон доверия, сообщил координаты и до последнего держал его на контроле. В итоге информация подтвердилась. Мы нашли звонившего и вручили ему благодарность. Но не всегда люди хотят себя опубличивать, зачастую сообщают информацию анонимно, - заявил он. - Мы никогда не ищем этого человека, не привлекаем в качестве свидетеля. Он уже проявил гражданскую ответственность, и за это ему спасибо, а мы уже занимаемся проверкой поступивших сведений. Бывает, сообщают о нарушителях и женщины. Из последних случаев, в селе Аскарово на телефон доверия позвонила девушка и заявила, что ее мать в нетрезвом состоянии села за руль «Лады Гранты». Дочь была обеспокоена тем, как в дальнейшем сложится судьба ее матери. Последствия от ее звонка – это максимум отстранение от управления машиной и составление административного протокола, штраф. Ну, лишат прав – это не так страшно, как если бы этот человек натворил таких дел на дороге, за которые сажают за решетку, за которые он бы себя винил всю жизнь», - рассказал Линар Зиннуров.
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
«Мы хотим, чтобы сообщений было больше. Люди только-только начали понимать, что данный способ предотвращения возможных трагедий на дорогах необходим. Видит мужчина, что его сосед, лишенный прав, выезжает за алкогольными напитками, ну сообщи об этом, не оставайся в стороне. Сейчас осень, много детей на улице, погода хорошая, а нарушители продолжают ездить. Даже если вспомнить последний случай, в Зилаирском районе за рулем трактора мужчина наехал на трехлетнего ребенка, который стоял на обочине. Был бы тракторист трезвым, он бы увидел малыша. А если бы о пьяном водителе спецтехники сообщили его односельчане, трагедии можно было бы избежать. Его бы задержали, составили на него протокол, освидетельствовали и отпустили домой. Но сейчас ему предстоит суд, лишение свободы, но самое главное, до конца своей жизни он будет винить себя за смерть маленького мальчика, за то, что искалечил судьбу целой семьи, испортил жизнь себе и своим близким», - пояснил представитель региональной госавтоинспекции.
Оба ресурса работают в круглосуточном режиме. Каждый день дежурный сотрудник принимает сообщения по телефону. Оперативно направляет информацию в районы и города республики. Все сообщения отрабатываются и держатся на контроле. В чат-бот включены все руководители территориальных подразделений ГАИ, сотрудники дежурных частей, начальники отделов управления, командиры строевых подразделений – более 200 человек одновременно отслеживают и мониторят поступающие сведения. Ни одно сообщение, поступившее на телефон доверия или чат-бот, не остается без внимания!