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10 Сентября , 12:43

В Башкирии пьяная автоледи рассказала инспектору о своих алкопредпочтениях

ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ

В Башкирии благодаря неравнодушному гражданину, позвонившему на телефон доверия МВД по РБ, сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяную автоледи. Аноним сообщил, что в селе Аскарово ездит женщина за рулем «Лады Гранты», предположительно, в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС Абзелиловского района остановили машину на автодороге Аскарово-Давлетово-Аэропорт. За рулем находилась 38-летняя местная жительница, которая не имела права управлять транспортным средством.

Освидетельствование показало 1,050 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сотрудники полиции составили административный материал. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Стоит отметить, что сначала женщина не смогла дунуть в трубку, как надо. Сотрудник ГАИ терпеливо объяснил, как нужно пройти эту процедуру.

«Покажи-ка, я еще раз дуну», — сказала она.

Узнав результат, женщина пояснила, что выпивала накануне.

«Вчера пила пиво, я водку вообще не употребляю», — поделилась своими предпочтениями в алкоголе нарушительница ПДД.

Как выяснил «Башинформ», предварительно, о том, что женщина пьяная разъезжает на машине сообщила ее дочь. Дело в том, что автомобиль принадлежит сожителю девушки. Видимо, опасаясь и за жизнь матери, и за машину, она решила обратиться в ГАИ, чтобы предотвратить печальных последствий.

Ранее авария в Башкирии унесла жизни двух человек.

Видео:ГАИ РБ
Автор:Дарья Субботина
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