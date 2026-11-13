В Уфе поставили спектакль по книге народного писателя «Кровь хищника»

Для Гульнур Якуповой премьера стала особенным событием – ее произведения ранее не ставились на театральной сцене. Инициатива Башдрама оказалась для автора неожиданностью, а само сценическое прочтение повести до премьеры оставалось для неё загадкой.

«Кровь хищника» — история о Хадии, чья судьба стала испытанием на прочность. Спасаясь от людской жестокости, она находит убежище в природе, где среди хищников порой встречает больше милосердия, чем среди людей. Пройдя через суровые испытания, героиня обретает внутреннюю силу и мудрость, сохраняя способность любить и доверять. В произведении переплетаются темы человеческой жестокости и сострадания, любви, потерь и веры.

«Это моё первое прозаическое произведение, смотреть спектакль по нему невероятно волнительно. Я писала повесть в живописных местах Гафурийского района, на своей родине. Стоя перед бескрайними лесами, невольно начинаешь фантазировать: что там происходит, какая жизнь кипит в этих просторах? Именно тогда и родилась канва истории. Я набросала её за пять дней, а потом дорабатывала, откладывала, возвращалась, включала внутреннего критика. Это полностью выдуманная история, в ней нет прототипов, но в ней есть мои размышления, мои чувства, мои образы. И теперь они оживают на сцене. Конечно, это и радостно, и тревожно, ведь спектакль — это другой художественный мир, со своей правдой и своим дыханием», — поделилась Гульнур Якупова.

Как рассказали в театре, режиссёр Фиргат Гарипов и автор инсценировки Рената Насибуллина проделали большую работу по адаптации повести для театральной сцены. Им предстояло передать многогранность произведения, сохранить характеры героев и основные сюжетные линии, найдя при этом собственный сценический язык для этой истории.

«Мне кажется, у нас получилась цельная, интересная, даже эпичная история, которая при этом не отходит далеко от авторского замысла. Этого мы особенно опасались, когда впервые прочитали книгу Гульнур Якуповой. Повесть очень кинематографична, и перенести её на театральную сцену было непросто. Но, считаю, мы справились с этой задачей благодаря совместной работе актёров, художников и композитора», — рассказал режиссёр-постановщик.

Художник-постановщик, заслуженный деятель искусств РБ Альберт Нестеров выстроил визуальное решение вокруг образа нити. В костюмах персонажей нашли отражение мотивы японской техники вышивки «сашико», а само название спектакля выполнено в стилистике вышивки красными шерстяными нитями, напоминающими нити человеческих судеб. Необычным стало и звуковое решение постановки. Главная героиня непосредственно на сцене использует звуковые чаши и различные музыкальные инструменты, звучание которых вплетается в музыкальную партитуру композитора, заслуженного деятеля искусств РБ Урала Идельбаева. Над спектаклем также работали хореограф, заслуженная артистка и заслуженный деятель искусств РБ Рамиза Мухаметшина и художник по свету Сергей Гаевой.