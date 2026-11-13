Башкирская опера подготовила новую постановку «Травиаты»

«Это будет самый красивый спектакль в России!»

На премьере 13 ноября главные роли исполнят звезды оперной сцены — заслуженная артистка России и Башкортостана, народная артистка Татарстана, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова и ведущий солист Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Нажмиддин Мавлянов. Альбина Анваровна отметила, что ей приятно выступать на своей исторической родине, поскольку все ее корни – из Башкортостана.

— Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно сегодня быть на башкирской земле и участвовать в этой суперкрасивой богатейшей постановке. Я очень люблю Уфу и Башкортостан, мои корни отсюда, здесь живут мои родственники. Я очень рада, что в копилку вашего замечательного театра войдёт такая красивая постановка. Одна из моих первых «Травиат» была именно здесь с маэстро Макаровым, и после этого я пела ее по всему миру, но сюда возвращаться втройне приятнее, потому что здесь всё начиналось. Это одна из самых непростых партий, сложных как вокально, так и актёрски. Даже актёрски больше, потому что ты не можешь выключиться ни на одну секунду в этой опере, всё время находишься на сцене все четыре акта, что требует недюжинных актёрских вложений. Сама умираешь на сцене и заставляешь зрителей плакать.

Певица поблагодарила художника за красивые костюмы.

— Спасибо вам, дорогой мой художник, за то, что вы меня не раздели, а одели, — отметила Шагимуратова. — В нашей жизни часто не хватает эстетики. У нас красивые корсеты, сохраняется эпоха и, мне кажется, что это будет самый красивый спектакль в России!

Известный российский тенор с узбекскими корнями Нажмиддин Мавлянов впервые выступит в Башкирской опере. Партию Альфреда он пел во многих театрах мира и в первые годы исполнения настолько проникался печальной судьбой главной героини, что слезы мешали ему петь.

– У меня здесь будет дебют. Я давно хотел приехать сюда, много слышал о вашем театре. Благодарю за приглашение на ту партию, которая у меня была одной из первых, её я пел еще в Большом театре Ташкента. Когда читал книгу Дюма, я плакал, мне было так искренне жаль Виолетту. Долгое время боролся с комом в горле, который мешает петь, потом это желание плакать удалось убрать. А образ Альфреда во мне вызывал внутренний протест. Сейчас я постараюсь максимально передать весь свой накопленный опыт, все чувства, — поделился артист. — Рад, что мы будем участвовать в новом спектакле с прекрасной командой. Желаю успеха и долголетия этому спектаклю!

Художественный руководитель театра, народный артист России Аскар Абдразаков и и. о. генерального директора Римма Зарипова отметили, что снимая с репертуара прежнюю версию «Травиаты», сразу имели в виду постановку новой. Ансамбль постановщиков и исполнителей для создания достойного красивого спектакля сразу складывался очень гармонично. Теперь слово за зрителем – премьера состоится уже сегодня и завтра, 13 и 14 ноября. Во второй премьерный день главные роли исполнят звезды Башкирского театра, народные артисты республики Альфия Каримова и Ильгам Валиев.