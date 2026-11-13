Башкирская опера подготовила новую постановку «Травиаты»

Сюжет оперы, созданной по мотивам знаменитого романа Дюма-сына «Дама с камелиями», по словам постановщиков, актуален как никогда. Про главные смысловые акценты новой постановки рассказала режиссёр-постановщик Айсылу Иксанова.
— Нет ни одного театра, в котором не идёт этот спектакль. И в нашем театре с такими возможностями, с замечательной труппой и цехами, которые могут творить чудеса, обязательно должны были поставить новый спектакль «Травиата». Для меня эта опера как никогда актуальна, я вижу в ней проблемы сегодняшнего дня, — отметила режиссер. — Безусловно, в этом безумном мире время течёт бесконечно быстро. У нас есть интернет, телевидение, море информации вокруг, но многие люди чувствуют себя очень одинокими в этом пространстве. Виолетта не просто так в своей арии произносит, что она одинока, у нее тяжёлый период, когда она смертельно больна. Когда человек получает какую-то тяжёлую болезнь, он начинает пересматривать свою жизнь, пытается что-то успеть за время, которое ему отмерено, при этом не зная, сколько отведено. Проблема скоротечности жизни очень ярко проявляется в этой опере. Поэтому сюжет этой оперы нам очень близок: одиночество, поиск себя и вопрос скоротечности жизни. Очень хочется, чтобы зритель, посмотрев эту историю, задумался о том, правильно ли он живёт, может ли он что-то успеть, кто-то, возможно, и пересмотрит свою жизнь.
Айсылу Иксанова отметила, что целью постановочной команды было создание красивого, качественного, классического спектакля в лучшем его проявлении, в том числе рассчитанного на молодое поколение зрителей, которое только открывает для себя уникальный мир оперы.
Главный художник театра, народный артист РБ, художник-постановщик оперы Иван Складчиков рассказал про декорации и костюмы. В процессе работы, которая велась более года, были созданы тысячи эскизов. В современном спектакле на помощь художнику приходят ИИ и современное оборудование — так, есть возможность печатать на принтере не только стулья и столы, но также двери и колонны. В спектакле будет четыре места действия и, соответственно, четыре смены декораций.
— Это счастье, что мы имеем возможность делать большие костюмные спектакли, — отметил художник. — Для меня это история про то, что каждый из нас по своему счёту будет платить сам, и никакие богатства не помогут вам обменять и выторговать хотя бы ещё дополнительный час. Поэтому спектакль будет очень красивый, а в финале умирать эта девушка будет одна — без всего этого безумно красивого антуража, который вы увидите в течение спектакля. При этом мы пытались не убить музыку внешней картинкой. Мы пытались быть музыкальными, потому что работа художника всегда проходит по тонкой грани: визуальным рядом можно музыку убить, визуальным рядом можно сделать так, чтобы вы целый ряд красивых моментов просто не услышали. Поэтому мы попытались сделать так, чтобы не конкурировать с музыкой, при этом немножечко вас развлечь и заставить задуматься.
Дирижировать спектаклем будет народный артист РБ, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Макаров. В настоящее время он является главным дирижёром Большого театра Республики Беларусь и главным дирижёром Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, тем не менее успевает трудиться и в родном театре.
— Я стараюсь вести свои спектакли, в числе которых раньше была постановка «Травиаты» прошлой версии. 16 лет назад мы вместе с Альбиной Шагимуратовой тоже исполняли этот спектакль, остались чудесные воспоминания о том спектакле. Переосмысление иногда приходит с разными певцами, даже я бы сказал, что каждый исполнитель или исполнительница влияет на мою трактовку в том числе. Поэтому в этой постановке у нас задействовано много новых молодых певцов и певиц. Кому-то из них ещё нужно дорасти, доработать свои партии, потому что не секрет, что они высшей сложности, — считает Макаров. — Постановка «Травиаты» — большое событие для республики. Я уверен, что это будет популярный спектакль, который займёт достойное место в нашем репертуаре.
На премьере 13 ноября главные роли исполнят звезды оперной сцены — заслуженная артистка России и Башкортостана, народная артистка Татарстана, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова и ведущий солист Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Нажмиддин Мавлянов. Альбина Анваровна отметила, что ей приятно выступать на своей исторической родине, поскольку все ее корни – из Башкортостана.
— Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно сегодня быть на башкирской земле и участвовать в этой суперкрасивой богатейшей постановке. Я очень люблю Уфу и Башкортостан, мои корни отсюда, здесь живут мои родственники. Я очень рада, что в копилку вашего замечательного театра войдёт такая красивая постановка. Одна из моих первых «Травиат» была именно здесь с маэстро Макаровым, и после этого я пела ее по всему миру, но сюда возвращаться втройне приятнее, потому что здесь всё начиналось. Это одна из самых непростых партий, сложных как вокально, так и актёрски. Даже актёрски больше, потому что ты не можешь выключиться ни на одну секунду в этой опере, всё время находишься на сцене все четыре акта, что требует недюжинных актёрских вложений. Сама умираешь на сцене и заставляешь зрителей плакать.
Певица поблагодарила художника за красивые костюмы.
— Спасибо вам, дорогой мой художник, за то, что вы меня не раздели, а одели, — отметила Шагимуратова. — В нашей жизни часто не хватает эстетики. У нас красивые корсеты, сохраняется эпоха и, мне кажется, что это будет самый красивый спектакль в России!
Известный российский тенор с узбекскими корнями Нажмиддин Мавлянов впервые выступит в Башкирской опере. Партию Альфреда он пел во многих театрах мира и в первые годы исполнения настолько проникался печальной судьбой главной героини, что слезы мешали ему петь.
– У меня здесь будет дебют. Я давно хотел приехать сюда, много слышал о вашем театре. Благодарю за приглашение на ту партию, которая у меня была одной из первых, её я пел еще в Большом театре Ташкента. Когда читал книгу Дюма, я плакал, мне было так искренне жаль Виолетту. Долгое время боролся с комом в горле, который мешает петь, потом это желание плакать удалось убрать. А образ Альфреда во мне вызывал внутренний протест. Сейчас я постараюсь максимально передать весь свой накопленный опыт, все чувства, — поделился артист. — Рад, что мы будем участвовать в новом спектакле с прекрасной командой. Желаю успеха и долголетия этому спектаклю!
Художественный руководитель театра, народный артист России Аскар Абдразаков и и. о. генерального директора Римма Зарипова отметили, что снимая с репертуара прежнюю версию «Травиаты», сразу имели в виду постановку новой. Ансамбль постановщиков и исполнителей для создания достойного красивого спектакля сразу складывался очень гармонично. Теперь слово за зрителем – премьера состоится уже сегодня и завтра, 13 и 14 ноября. Во второй премьерный день главные роли исполнят звезды Башкирского театра, народные артисты республики Альфия Каримова и Ильгам Валиев.
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