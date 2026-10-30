Путин подписал указ о награждении Миляуши Муртазиной российским орденом

Соответствующий указ с формулировкой «за заслуги в научно-педагогической деятельности в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» 30 октября 2026 года подписал президент России Владимир Путин.
Ранее мы сообщали, что выдающийся педагог и профессор, заслуженный деятель искусств России и Башкортостана, почетный гражданин Уфы Миляуша Муртазина отмечает 100-летие. Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал ее «символом башкирской вокальной школы».
Среди её учеников – Ильдар и Аскар Абдразаковы, Радик Гареев, Салават Аскаров, Ильфак Смаков, Сажида Галимова, Нажия Аллаярова, Идрис Газиев, Раиль Кучуков, Хамит Ижболдин, Флюра Нугуманова, Вахит Хызыров, Альфия Каримова, Владимир Копытов, Алим Каюмов, Диляра Идрисова и другие.
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