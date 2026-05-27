В Уфе 100-летие отмечает выдающийся педагог и профессор Миляуша Муртазина

100 лет сегодня, 27 мая, исполнилось выдающемуся педагогу, заслуженному деятелю искусств РСФСР и БАССР, заслуженному работнику культуры РСФСР, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Салавата Юлаева, почётному гражданину Уфы Миляуше Муртазиной. В честь векового юбилея свою рубрику #ЖЗЛ_Башкортостан Глава республики посвятил долгожительнице, назвав ее «символом башкирской вокальной школы».

Миляуша Галиевна родилась в деревне Бакаево Уфимского кантона Башкирской АССР (ныне – Кушнаренковский район). Её юность пришлась на суровые военные годы. Окончив школу, она устроилась на Уфимский агрегатный завод. Даже после тяжёлых ночных смен в составе концертной бригады выступала в госпиталях и воинских частях.

Когда закончилась Великая Отечественная война, Миляуша Муртазина поступила в Башкирскую студию при Уральской консерватории, а затем – в Казанскую консерваторию. Преподавала в Уфимском училище и Уфимском институте искусств. С 1984 года была доцентом, а в 1990 году стала профессором.

Среди её учеников – Ильдар и Аскар Абдразаковы, Радик Гареев, Салават Аскаров, Ильфак Смаков, Сажида Галимова, Нажия Аллаярова, Идрис Газиев, Раиль Кучуков, Хамит Ижболдин, Флюра Нугуманова, Вахит Хызыров, Альфия Каримова, Владимир Копытов, Алим Каюмов, Диляра Идрисова и другие.

Педагог награждена медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».

«Башкирская вокальная школа – это не просто бренд, а настоящее национальное достояние, известное далеко за пределами России. И во многом её успех – заслуга Миляуши Муртазиной, – написал Радий Хабиров. – От всей души поздравляю Миляушу Галиевну с юбилеем! Пусть здоровье будет крепким, а сердце – молодым».