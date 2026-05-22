В Уфе отметят 100-летие выдающегося педагога, профессора Миляуши Муртазиной

Он посвящен 100-летнему юбилею выдающегося педагога, заслуженного деятеля искусств России и Республики Башкортостан, кавалера орденов «За заслуги перед Отечеством» и Салавата Юлаева, профессора Миляуши Муртазиной.

Педагогическая деятельность Миляуши Галиевны началась в 1954 году в Уфимском училище искусств. С 1969 года она связала свою профессиональную жизнь с Уфимским государственным институтом искусств, где проработала 36 лет – сначала вокальным педагогом, а вскоре и возглавила кафедру сольного пения. В 1984 году ей было присвоено звание доцента, а в 1990 году – профессора.

За годы работы Миляуша Галиевна внесла неоценимый вклад в развитие вокальной школы Башкортостана. Талантливый педагог и наставник, она также занималась исследованиями в области вокальной методики, явилась автором многочисленных научных работ. Под её руководством кафедра сольного пения УГИИ стала одной из ведущих в стране.

Ученики Миляуши Галиевны – профессионалы своего дела, состоявшиеся артисты. Их имена известны в нашей стране и за её пределами — это лауреаты престижных конкурсов, обладатели почетных званий и государственных премий: Радик Гареев, Нажия Аллаярова, Салават Аскаров, братья Аскар и Ильдар Абдразаковы, Идрис Газиев, Альфия Каримова, Диляра Идрисова и многие другие. За свой многолетний труд и вклад в искусство Миляуша Галиевна была удостоена множества наград. Среди них – звание «Заслуженный деятель искусств БАССР», медаль «За доблестный труд», почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», в 1983 году – «Заслуженный деятель искусств РСФСР»; орден Салавата Юлаева и государственная награда Российской Федерации – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Миляуша Галиевна является ветераном Великой Отечественной войны. В мае 2004 года ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Уфы».

Как сообщили в пресс-службе Башкирского театра оперы и балета, в концерте, посвящённом вековому юбилею легендарного педагога, примут участие артисты – ученики разных поколений, вокальная семья «муртазинцев»: Аскар Абдразаков, Владимир Копытов, Раиль Кучуков, Альфия Каримова, Диляра Идрисова, Алим Каюмов, Идель Аралбаев, Идрис Газиев, Вахит Хызыров, Алия Искужина, Дина Хусаенова. Концертная программа включает арии из опер зарубежных и русских композиторов, романсы и песни отечественных авторов.

Ранее мы писали, что указ о подготовке и проведении мероприятий подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.