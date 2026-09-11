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09:17 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Сегодня в Башкирии отмечают День национального костюма

Праздник, учрежденный Указом Главы республики, отмечается дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Национальный костюм для жителей многонационального региона — это не просто одежда, а живая история. В Башкортостане проживают представители более 100 национальностей, и каждая из них хранит свои уникальные традиции кроя, вышивки и орнаментов.

Праздник призван укрепить межнациональное согласие, сохранить культурный код предков и передать любовь к традициям молодому поколению.

В этот день по всей республике проходят масштабные этнокультурные мероприятия. 

В Уфе, на площадке перед Государственным концертным залом «Башкортостан» состоится VI Республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне ХХI века». 

На площадке этнопарка «Ватан» Союз деятелей хореографического искусства РБ организует масштабный танцевальный флешмоб «Танец единства».

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