Сегодня в Башкирии отмечают День национального костюма

Национальный костюм для жителей многонационального региона — это не просто одежда, а живая история. В Башкортостане проживают представители более 100 национальностей, и каждая из них хранит свои уникальные традиции кроя, вышивки и орнаментов.

Праздник призван укрепить межнациональное согласие, сохранить культурный код предков и передать любовь к традициям молодому поколению.

В этот день по всей республике проходят масштабные этнокультурные мероприятия.

В Уфе, на площадке перед Государственным концертным залом «Башкортостан» состоится VI Республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне ХХI века».

На площадке этнопарка «Ватан» Союз деятелей хореографического искусства РБ организует масштабный танцевальный флешмоб «Танец единства».