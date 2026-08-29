В Башкирии организуют танцевальный флешмоб «Танец единства»

Флешмоб приурочен к Году единства народов России. Мероприятие пройдет в День национального костюма — 11 сентября в 12.00 на площадке этнопарка «Ватан».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ансамбля народного танца участию приглашаются воспитанники самодеятельных коллективов, обязательным является наличие национального костюма любого из народов России. Допускаются женские, мужские и смешанные составы, возрастных ограничений нет.