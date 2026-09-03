В Уфе под открытым небом пройдет фестиваль славянской культуры

В Уфе 11 сентября на площадке перед Государственным концертным залом «Башкортостан» состоится VI Республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне ХХI века». Творческие делегации из всех муниципалитетов Башкортостана представят лучшие фольклорные коллективы и сольных исполнителей традиционной песни и музыки.

Как сообщили в пресс-службе Дома дружбы народов, зрителей ждут национальные подворья. Историко-культурные и национально-культурные центры Дома дружбы народов РБ представят русское, казачье, белорусское, украинское и болгарское подворья. Рядом расположится выставка духовной литературы и предметов церковной утвари от Уфимской епархии. Особым событием выставки станет прибытие колокольной звонницы, благодаря которой над площадью прозвучит величественный колокольный звон. Гостям праздника предложат самим приобщиться к искусству и создать звон, возвещающий радостное торжество.

Для юных посетителей организуют специальное пространство детского и семейного отдыха с традиционными славянскими играми и состязаниями, где опытные казаки также обучат всех желающих основам фланкировки шашкой.

В рамках торговых площадок развернется большая ярмарка народных промыслов, на которой можно приобрести уникальные изделия ручной работы из дерева и камня, игрушки, обереги и многое другое. В мастеровых зонах ремесленники проведут мастер-классы, расскажут о народных традициях и научат тонкостям изготовления традиционных кукол-оберегов из лоскутов ткани, лент и природных материалов, а также обучат основам славянских узоров. Настоящий кузнец продемонстрирует силу старинного ремесла, отчеканит памятные монеты для гостей и позволит желающим самим ударить молотом по наковальне.

Основная программа фестиваля пройдет с 17 часов. В это время на главной сценической площадке зрителей ждет большая концертная программа, в которой примут участие ведущие славянские творческие коллективы Уфы и Республики Башкортостан, а также вокальная группа «Грымата» народного ансамбля «Игрицы» из Оренбурга. Масштабная патриотическая композиция «Единство народов», традиционный русский хоровод и широкий спектр произведений народного творчества позволят участникам ощутить свое духовное родство, общность ценностей и единство нравственных ориентиров. Творческую программу гармонично дополнят яркие тематические блоки «Бравые казаки» и «Краса – девичья коса». Важной частью основной программы станет блок «День национального костюма», в рамках которого состоится грандиозное дефиле с участием ведущих театров моды и дизайнерских студий.

Параллельно на площади развернется масштабный патриотический блок «СВОих не бросаем», где волонтерские организации установят специальные станины для плетения маскировочных сетей. Мастера обучат технике плетения всех желающих, включая почетных гостей, которые смогут вплести свою ленту с пожеланием бойцам. На протяжении всей акции на сцене будет идти патриотическая программа от артистов, а на экранах – транслироваться информация о гуманитарной помощи.

Кульминацией блока станет мощный объединяющий жест: все волонтерские движения прямо на площадке соединят сплетенные за день сети в единое полотно и сделают общую памятную фотографию, демонстрируя нерушимое единство тыла в помощи бойцам СВО.

Начало мероприятия – в 15.00, 0+

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом дружбы народов Республики Башкортостан, региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.