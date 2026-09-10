Народный артист Башкирии рассказал об образе и памятнике Салавату Юлаеву

Памятник был демонтирован и сейчас находится на реконструкции. Детальное обследование после демонтажа показало критическое состояние конструкции: выявлено более 3 тысяч дефектов, порядка 80% элементов чугунной оболочки требуют замены. Поэтому принято решение, которое позволяет решить сразу две задачи — сохранить исторический памятник и вернуть знаменитый образ Салавата Юлаева на его историческое место в бронзе — материале, рассчитанном на десятилетия и столетия.

Представители культуры, литературы, науки, общественности активно высказывают свои мнения на эту тему.

«Салават Юлаев для меня — как член семьи. О нем я слышал еще в детстве от отца», — так начал свой рассказ о национальном герое заслуженный артист России и народный артист Башкортостана, популярный актер Башкирского драмтеатра имени Мажита Гафури Хурматулла Утяшев.

Он поделился с журналистом «Башинформа» яркими воспоминаниями о том, как образ Салавата сопровождает его всю жизнь.

«…Мне шел шестой год. На праздник к нам в дом съехались гости и во время застолья говорили о том, что вечером в деревенский клуб привезут кино о Салавате Юлаеве. Параллельно вспоминали легенды о народном герое, рассказывали разные случаи из его жизни. Потом все дружно пошли смотреть фильм Якова Протазанова, и даже мой отец, который в принципе в кино не ходил, присоединился к общей массе. Меня, естественно, не взяли, тогда об этом и речи идти не могло. А когда они вернулись, одухотворенные, в приподнятом настроении, долго обсуждая увиденное, делясь впечатлениями, я сделал для себя вывод, что Салават Юлаев — это какой-то огромный человек, гигант и герой, который никого не боится. Даже мой отец с восхищением говорил о Салавате. А ведь он сам чемпион по национальной борьбе көрәш в округе.

Во время вступительных экзаменов в Уфимский институт искусств перед комиссией я читал стихотворение Салавата Юлаева «Яу» («Битва»). Годы спустя, когда наш театр приступил к работе над трагедией «Салават», где я играл роль Салавата, мы с Ильдаром Гилязевым с разрешения автора Мустая Карима внесли стихотворение «Яу» в канву спектакля. Мустафа Сафич не отказал нам, дал согласие.

В 2002 году, когда Президент Башкортостана Муртаза Рахимов мне вручил государственную премию имени Салавата Юлаева, я читал стихотворение «Яу», мысленно поражаясь тому, что образ Салавата, со стихов которого начинался мой путь на сцену, действительно сопровождает меня по жизни».