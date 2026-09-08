Спектакль Башдрамы прошел отборочный этап премии «Золотая Маска»

Спектакль Башакадемтеатра имени Мажита Гафури «В ночь лунного затмения» проходит отбор Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».

Постановка главного режиссёра театра Айрата Абушахманова по пьесе классика башкирской литературы Мустая Карима успешно прошла отборочный этап премии. Спектакль будет представлен экспертной группе, профессиональная оценка которой определит его дальнейшее участие в конкурсной программе «Золотой Маски».

Премьера «В ночь лунного затмения» состоялась 16 октября 2025 года. Обращение к одному из знаковых произведений башкирской драматургии стало важным событием в репертуарной жизни театра. В новом сценическом прочтении трагедия Мустая Карима вновь обращает зрителя к вопросам свободы личного выбора, любви, нравственной ответственности, противостояния человека устоявшимся законам и традициям.

В Уфу для просмотра спектакля прибудут эксперты премии: главный режиссёр Ульяновского театра драмы имени И. Гончарова Искандер Сакаев (Санкт-Петербург), профессор кафедры современной музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Светлана Наборщикова, главный редактор Всероссийского театрального журнала «ДрамТеатр» Юрий Бутунин (Москва), директор издательства «Балтийские сезоны» Елена Алексеева (Санкт-Петербург).

Напомним, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури имеет многолетнюю историю участия в «Золотой Маске». Спектакли театра неоднократно становились номинантами и входили в Лонг-лист национальной премии. В 2008 году спектакль Айрата Абушахманова «Пролетая над гнездом кукушки» по произведению Кена Кизи выдвинут на «Золотую Маску» сразу в четырёх номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», а также дважды в номинации «Лучшая мужская роль» – за актёрские работы Хурматуллы Утяшева и Алмаса Амирова.

В 2016 году постановка Айрата Абушахманова «Черноликие» по произведению Мажита Гафури была представлена в пяти номинациях, а главный художник театра Альберт Нестеров стал лауреатом в номинации «Лучшая работа художника по костюмам».

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