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16:15 (UTC+5), 08 Сентября 2026

В Башкирии пройдет XXXVI Международный Аксаковский праздник

В городе Уфе и районах Башкирии состоится XXXVI Международный Аксаковский праздник (6+). Он будет посвящён 235-летию со дня рождения уроженца Уфы — выдающегося русского писателя и общественного деятеля Сергея Аксакова (1791–1859).

Фото: пресс-служба | Минкультуры РБ
Лейла Аралбаева

В этом году праздник проводится в рамках Года единства народов России и Года большой и дружной семьи в Республике Башкортостан. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры, на праздник приедут гости из Болгарии, Сербии, Германии, Финляндии, из разных уголков нашей страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Ульяновска, Самары, Оренбурга и других городов.

25 сентября традиционно праздник откроется проведением «аксаковских уроков» чести и нравственности в учебных заведениях города. Перед студентами и школьниками выступят гости праздника.

В Уфимском филиале Волжского государственного университета водного транспорта пройдет урок чести, на котором гости праздника — адмиралы, генералы, общественные деятели будут вручать первокурсникам студенческие билеты.

В Аксаковской гимназии состоится урок нравственности, в ходе которого писатели, публицисты, музейные работники обсудят со школьниками традиционные ценности, воплощением которых являются семья Аксаковых и творчество С. Т. Аксакова.

В Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ состоится круглый стол «Иван Аксаков и евразийское признание России: от славянофильства XIX века к концепции Россия — государство-цивилизация», участие примут ведущие учёные-аксаковеды из Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Уфы.

Праздничные мероприятия продолжатся в Мемориальном доме-музее С. Т. Аксакова, в котором откроется выставка «Аксаков и русские писатели». Выставка расскажет о личных и творческих связях С. Т. Аксакова с ведущими писателями своего времени.

Затем гостей ждет Литературная гостиная музея, где состоятся презентации журнала «Наш современник», выступит главный редактор журнала Карина Сайдаметова, и книги «Дворянский род Нагаткиных. Путь сквозь столетия», которую представит автор — член Уральского генеалогического общества и Уральского историко-родословного общества Ольга Титова.

Праздник продолжится на городских площадках Уфы. В Саду имени С. Т. Аксакова для горожан и гостей состоятся выступления творческих коллективов, выставка детских рисунков, выставка-продажа изделий народного творчества. Также будут работать игровые площадки и фотозона.

Вечером в Башкирском государственном театре оперы и балета (Аксаковском народном доме) состоится торжественный Аксаковский вечер. Центральное событие вечера — вручение Главой республики Радием Хабировым Всероссийской литературной премии имени С. Т. Аксакова и ордена Григория Аксакова. Завершится вечер концертом мастеров искусств.

На второй день, 26 сентября, праздничные мероприятия продолжатся в «аксаковских местах» в районах республики — Белебеевском, Уфимском и Кармаскалинском.

Ранее мы писали, что в Башкирии стали известны соискатели премии имени Салавата Юлаева.

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