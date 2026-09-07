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16:11 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В Башкирии стали известны соискатели премии имени Салавата Юлаева

25 августа состоялось заседание комиссии при Главе Республики Башкортостан по государственным премиям имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры в 2026 году.

Фото: Архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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По итогам заседания для дальнейшего участия в конкурсе на соискание госпремий имени Салавата Юлаева рекомендованы следующие соискатели:

  • Хасанов Рим Махмутович за выдающийся вклад в развитие национального песенного искусства,
  • Фахертдинов Ильшат Магафурович за создание «Торжественного концерта, посвященного 80-й годовщине Великой Победы 1941-1945 годов»,
  • Идрисов Фарит Фатихович за создание «Героического марша башкирских добровольческих батальонов», посвященного воинам специальной военной операции, и баллады «Творцам Великой Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
  • Кунафин Мунир Сахиуллович, Хакимов Рустем Миллятович, Мухамедьянов Рафис Гареевич за создание спектакля «Одной жизни мало» («Бер ғүмер етмәй икән»),
  • Рабинович Михаил Исаакович (посмертно), Каримов Ильгиз Мустафович (посмертно), Виданов Вячеслав Иванович, Хусаинов Айдар Гайдарович за создание спектакля «Луна и листопад» по произведению Мустая Карима «Помилование»,
  • Тапаков Хайдар Нигматович за сборник прозы «Йәшлеккә ҡайтыу» («Возвращение в юность»),
  • Якшибаева Лира Минниахметовна за создание четырех книг: «Земля – на всех одна», «Уҡытыусы бәхете» («Счастье учителя»), «Силы молитвы», «Зайнулла-Ишан. На пути к Истине. От истины в Вечность»,
  • Лобанов Владимир Геннадиевич, Хасанов Рустэм Аэзович, Нуриахметов Фирдант Салимьянович, Файзуллин Ильгиз Фазылянович за создание памятника «Женщины 41-го» в Стерлибашевском районе Республики Башкортостан.

На следующем заседании комиссия должна принять решение о присуждении государственных премий. Торжественное награждение лауреатов состоится 11 октября, в День Республики.

Напоминаем, три премии имени Салавата Юлаева присуждаются за наиболее талантливые и оригинальные произведения литературы, искусства и архитектуры, которые получили общественное признание и внесли значительный вклад в художественную культуру Башкортостана.

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