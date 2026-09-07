В Башкирии стали известны соискатели премии имени Салавата Юлаева

По итогам заседания для дальнейшего участия в конкурсе на соискание госпремий имени Салавата Юлаева рекомендованы следующие соискатели:

Хасанов Рим Махмутович за выдающийся вклад в развитие национального песенного искусства,

Фахертдинов Ильшат Магафурович за создание «Торжественного концерта, посвященного 80-й годовщине Великой Победы 1941-1945 годов»,

Идрисов Фарит Фатихович за создание «Героического марша башкирских добровольческих батальонов», посвященного воинам специальной военной операции, и баллады «Творцам Великой Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

Кунафин Мунир Сахиуллович, Хакимов Рустем Миллятович, Мухамедьянов Рафис Гареевич за создание спектакля «Одной жизни мало» («Бер ғүмер етмәй икән»),

Рабинович Михаил Исаакович (посмертно), Каримов Ильгиз Мустафович (посмертно), Виданов Вячеслав Иванович, Хусаинов Айдар Гайдарович за создание спектакля «Луна и листопад» по произведению Мустая Карима «Помилование»,

Тапаков Хайдар Нигматович за сборник прозы «Йәшлеккә ҡайтыу» («Возвращение в юность»),

Якшибаева Лира Минниахметовна за создание четырех книг: «Земля – на всех одна», «Уҡытыусы бәхете» («Счастье учителя»), «Силы молитвы», «Зайнулла-Ишан. На пути к Истине. От истины в Вечность»,

Лобанов Владимир Геннадиевич, Хасанов Рустэм Аэзович, Нуриахметов Фирдант Салимьянович, Файзуллин Ильгиз Фазылянович за создание памятника «Женщины 41-го» в Стерлибашевском районе Республики Башкортостан.

На следующем заседании комиссия должна принять решение о присуждении государственных премий. Торжественное награждение лауреатов состоится 11 октября, в День Республики.

Напоминаем, три премии имени Салавата Юлаева присуждаются за наиболее талантливые и оригинальные произведения литературы, искусства и архитектуры, которые получили общественное признание и внесли значительный вклад в художественную культуру Башкортостана.