Башкирия стала одним из лидеров РФ по развитию муниципальной киносети

Башкортостан располагает одной из самых крупных и устойчивых киносетей в стране. Она включает в себя 29 муниципальных киноустановок с отдельным кинозалом и 22 – совмещённые с киноконцертным залом, 22 частных кинотеатра и государственный кинотеатр «Родина». Регион сохраняет лидирующие позиции в стране по развитию муниципальной киносети.

– С 2015 по 2024 год в республике переоборудовано 66 киноустановок (муниципальные и коммерческие кинозалы), на эти цели Фондом кино, после проведения конкурсных процедур, было выделено 406 миллионов рублей, – сообщила и. о. министра культуры республики Наталья Лапшина.

С 2025 года в сфере кинематографии действует новый федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», оператором которого выступает в том числе Фонд кино. Поддержку для сохранения ранее приобретённого оборудования в исправном состоянии получают кинозалы в населённых пунктах, где проживают до 500 тысяч человек.

В 2025 году средства на обновление кинооборудования по итогам отбора получил кинозал села Зилаир. Победителями конкурса в 2026 году стали семь кинозалов в Салавате, Мелеузе, Кумертау, Янауле и Белорецке.

Более половины зрительского потока в республике обеспечивают 10 муниципальных кинозалов – в Белебее, Мелеузе, Салавате, Учалах, Благовещенске, Янауле, Баймаке, а также в Дуванском, Чишминском и Хайбуллинском районах.

В населенных пунктах, где отсутствуют кинозалы, фильмы демонстрируют с помощью выездного киномобиля киностудии «Башкортостан». Только в 2025 году благодаря этой практике организовали 64 сеанса, которые посетили более 4 тысяч зрителей.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии пройдет Ночь кино. Бесплатные кинопоказы организуют 29 августа.

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