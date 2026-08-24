В Башкирии пройдет Ночь кино

Республика Башкортостан присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Об этом на оперативном совещании правительства сообщила и. о. министра культуры РБ Наталья Лапшина.

В этот день зрителям бесплатно покажут фильмы «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Чебурашка 2», «Малыш».

Напомним, республика ежегодно, начиная с 2016 года, участвует во всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню российского кино.