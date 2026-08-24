В III и IV кварталах 2026 года запланированы показы четырех полнометражных фильмов башкирских режиссеров: «Камень батыров»; «Фарзана идет на запад»; «Не оставляйте нас!»; «Потомки Салавата – Генерал Шаймуратов».
Руководитель региона заявил, что необходимо организовать прокат фильма «Потомки Салавата». Этот анимационный фильм почти готов к показу. Через судьбу пятерых бойцов, прямых потомков героев анимационного фильма «Северные Амуры», школьники, и вместе с ними и зрители, становятся свидетелями мужества Шаймуратова и бойцов легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Это история о настоящем героизме, памяти предков и связи поколений, которые продолжают хранить правду о защитниках Родины.
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