Глава Башкирии в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе распорядился заложить около 20 млн рублей на развитие кинематографа на 2027 год.



— Чтобы не останавливать этот процесс, надо заложить деньги. Фильмы хорошие есть, и их надо показывать, – подчеркнул Радий Хабиров.

В III и IV кварталах 2026 года запланированы показы четырех полнометражных фильмов башкирских режиссеров: «Камень батыров»; «Фарзана идет на запад»; «Не оставляйте нас!»; «Потомки Салавата – Генерал Шаймуратов».

Руководитель региона заявил, что необходимо организовать прокат фильма «Потомки Салавата». Этот анимационный фильм почти готов к показу. Через судьбу пятерых бойцов, прямых потомков героев анимационного фильма «Северные Амуры», школьники, и вместе с ними и зрители, становятся свидетелями мужества Шаймуратова и бойцов легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Это история о настоящем героизме, памяти предков и связи поколений, которые продолжают хранить правду о защитниках Родины.