Археологи Башкирии обнаружили «скифского» оленя

В Башкирии археологи обнаружили интересный поясной крючок с изображением оленя. Находка стала наградой для исследователей II Нагаевского городища под Уфой. Археологические исследования городища продолжаются второй сезон.

Как рассказал «Башинформу» археолог Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Рашит Султанов, поясной крючок выполнен в традициях скифского звериного стиля. Ближайшие аналогии можно увидеть на Среднем Дону.

– Стилизованное изображение оленя с повёрнутой назад головой и подогнутыми ногами копирует скифские древности указанной территории, но выполнено в местной манере, что свидетельствует о трансформации традиций. В то же время сохранены основные элементы: стилизованное изображение хищной птицы в узкой части (грифон), Т-образный штифт крепления и общая концепция изображения. Ближайшие аналогии на территории Башкортостана несут в себе уже облик местных животных или фантастических, что говорит о творческой переработке оригинала местными мастерами и архаичности нашей находки, – отметил специалист.

Вместе с поясным крючком удалось обнаружить украшения в виде бронзовых накладок и подвесок, наконечники стрел, подвески с браком литья, свидетельствующие о местном производстве металлических изделий.

Но основным и самым важным является массовый материал — фрагменты керамических изделий, относящихся к широкому хронологическому отрезку от эпохи бронзы до начала нашей эры, что говорит учёным о «привлекательности» места исследования для древнего населения.

Среди находок прошлого сезона – каменное орудие с желобком для рукояти (использовалось и как топор, и как молот), бронзовые украшения и шлак – свидетельства торговли и металлургии, а также втульчатые наконечники стрел (бронзовые и железные) со следами боевого применения. Сохранился до наших дней оборонительный вал городища: высота – 2,5 м, ширина – 5 м. Возможно, он имел деревянную срубную конструкцию, поэтому дошёл почти в первозданном виде.

Археологи провели лидарную съёмку с воздуха: под густым лесом удалось разглядеть выровненные площадки, возможно, жилые зоны, следы конструкций и остальные валы городища.

Таким образом, «Нагаевское II городище», относящееся к кара-абызской культуре (IV в. до н.э. – III в. н.э.) раннего железного века, скорее всего, было основано на освоенных с эпохи бронзы площадях и занимает особое место среди городищ подобного типа (Шиповское, Охлебининское, Акбердинское), отмечают ученые.