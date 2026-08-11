Археологи Башкирии обнаружили «скифского» оленя

В Башкирии археологи обнаружили интересный поясной крючок с изображением оленя. Находка стала наградой для исследователей II Нагаевского городища под Уфой. Археологические исследования городища продолжаются второй сезон.
Как рассказал «Башинформу» археолог Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Рашит Султанов, поясной крючок выполнен в традициях скифского звериного стиля. Ближайшие аналогии можно увидеть на Среднем Дону.
– Стилизованное изображение оленя с повёрнутой назад головой и подогнутыми ногами копирует скифские древности указанной территории, но выполнено в местной манере, что свидетельствует о трансформации традиций. В то же время сохранены основные элементы: стилизованное изображение хищной птицы в узкой части (грифон), Т-образный штифт крепления и общая концепция изображения. Ближайшие аналогии на территории Башкортостана несут в себе уже облик местных животных или фантастических, что говорит о творческой переработке оригинала местными мастерами и архаичности нашей находки, – отметил специалист.
Вместе с поясным крючком удалось обнаружить украшения в виде бронзовых накладок и подвесок, наконечники стрел, подвески с браком литья, свидетельствующие о местном производстве металлических изделий.
Но основным и самым важным является массовый материал — фрагменты керамических изделий, относящихся к широкому хронологическому отрезку от эпохи бронзы до начала нашей эры, что говорит учёным о «привлекательности» места исследования для древнего населения.
Среди находок прошлого сезона – каменное орудие с желобком для рукояти (использовалось и как топор, и как молот), бронзовые украшения и шлак – свидетельства торговли и металлургии, а также втульчатые наконечники стрел (бронзовые и железные) со следами боевого применения. Сохранился до наших дней оборонительный вал городища: высота – 2,5 м, ширина – 5 м. Возможно, он имел деревянную срубную конструкцию, поэтому дошёл почти в первозданном виде.
Археологи провели лидарную съёмку с воздуха: под густым лесом удалось разглядеть выровненные площадки, возможно, жилые зоны, следы конструкций и остальные валы городища.
Таким образом, «Нагаевское II городище», относящееся к кара-абызской культуре (IV в. до н.э. – III в. н.э.) раннего железного века, скорее всего, было основано на освоенных с эпохи бронзы площадях и занимает особое место среди городищ подобного типа (Шиповское, Охлебининское, Акбердинское), отмечают ученые.
В Баймакском районе Башкирии археологи обнаружили воинское погребение. Захоронение воина-всадника было выявлено в ходе завершающего этапа археологических раскопок одиночного кургана «Ишмухаметово-13» на территории музея-заповедника «Ирендык».
Одиночный курган в башкирском Зауралье относится к эпохе раннего железного века (IV–III вв. до н. э.). Захоронение совершено на глубине 4 метров от современной поверхности. В погребении исследователи обнаружили предметы вооружения: два железных коротких меча, два колчана стрел, копье, пика, меловая или гипсовая засыпка, органическая подстилка. Погребенный был уложен в позе «всадника» (ноги раздвинуты в коленях, как будто едет верхом).
Над костяком, примерно в 2 метрах выше, были обнаружены остатки ритуала (сильно разрушенного сурками) в виде костей лошади, предметов конской упряжи и украшений, а также предметов бытовой направленности (типа «оселок»). Получается, воин был погребён в полном вооружении и с «чучелом» коня, что свидетельствует о высоком статусе погребенного в воинском деле.
Еще одной уникальной находкой прошлого сезона стал лагерь охотников на берегу Нугушского водохранилища. Учёные подтвердили возраст стоянки «Сергеевка-1» — не менее 18–20 тысяч лет.
Здесь древние охотники добывали себе пропитание. Археологи обнаружили сотни костей, принадлежавших лошади — это 90% всех находок. Также имеются останки костей бизона, носорога, северного оленя, пещерного льва и мамонта. Некоторые кости были расколоты человеком и обожжены. В ходе исследований применялся радиоуглеродный анализ костей. Выяснилось, что тысячи разбросанных по берегу водохранилища артефактов принадлежат к эпохе верхнего палеолита.
Работы провели научные сотрудники ИИЯЛ УФИЦ РАН Вячеслав Котов, Михаил Румянцев и волонтер Михаил Котов. Раньше учёные сомневались: вода размывала культурный слой, что могло смешивать находки. Однако в этом году новая зачистка берега выявила нетронутый горизонт, где вместе залегали кости лошадей и каменные орудия — скребки, резцы и наконечники, идеально совпадающие с теми, что находили на поверхности.
«Это подтвердило, что здесь располагалась базовая стоянка, где люди не только охотились, но и разделывали добычу, обрабатывали шкуры и кости — отмечает Вячеслав Котов. — Открытие проливает свет на жизнь охотников ледникового периода, чьи потомки, возможно, оставили знаменитые рисунки в пещере Шульган-Таш».
Иногда уникальные находки поджидают исследователей буквально под ногами. Но на землях быстрыми темпами идет развитие территории, с каждым годом разрастается строительство. В результате многие уникальные памятники разрушаются и исчезают навсегда. Ученые-археологи выполняют важную миссию по выявлению и сохранению невероятных богатств края, позволяющих по-новому взглянуть на историческое прошлое и эволюцию человека. Со временем эти находки, пройдя через все этапы изучения, станут захватывающими экспонатами для музейных коллекций республики.
Руководство республики рассматривает работу по сохранению культурного наследия — от материальных памятников до языка и традиций — как одну из ключевых государственных задач. Глава Башкирии не раз отмечал колоссальный интерес жителей и гостей республики к туристическим достопримечательностям и культнаследию. Радий Хабиров заявлял о росте туристического потока в регионе и необходимости развития инфраструктуры.
— По итогам 2025 года у нас произошёл рост туристического потока на 9%. Почти 2,5 млн туристов в республику приезжает. Это большая часть экономики и продвижения республики. Но потенциал республики гораздо больше, мы все равно ещё до конца не научились, это надо признать, привлекать туристов, чтобы они приезжали, останавливались, ночевали, оставляли деньги. Поэтому эту инфраструктуру мы должны развивать, — призвал Радий Хабиров.
В прежних публикациях «Башинформа» мы сообщали, что житель Кигинского района случайно обнаружил уникальный железный меч с нефритовым перекрестием, датируемый I–II веками нашей эры.
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