В Башкирии рассказали подробности о найденном мече эпохи раннего железа

В Кигинском районе Башкирии местный житель у подножия горы Кажигиртау случайно обнаружил меч с нефритовым перекрестием эпохи раннего железа.

Строитель Ильнур Гильметдинов по дороге с работы увидел торчащую из земли «железку», вытащил и понял, что эта находка непростая.

«Связался с друзьями, которые переслали фотографии экспертам из Национального музея Республики Башкортостан. Ученые выехали на место, чтобы обследовать оружие, наши предположения подтвердили, а меч забрали», — рассказал он.

Как отметила на пресс-конференции хранитель фондовой коллекции «Археология» Национального музея РБ, кандидат исторических наук Светлана Воробьева, меч длиной 89,5 см с нефритовым перекрестием попал в республику из Китая. Находку ученые датируют 1-2 веком н. э. Подобные «китайские» мечи уже находили в разных районах республики. Всего найдено четыре, три из них — находятся в фондах музея, четвертый еще обследуют археологи.

Всего на территории Башкирии нашли более 600 мечей и кинжалов.

Особый интерес вызывает и место обнаружения. Отсутствие рядом других артефактов и расположение находки на склоне горы позволяют ученым предположить, что здесь располагалось культовое место — святилище, где кочевники совершали обряды поклонения богу войны (которого древнегреческий историк Геродот называл Аресом). Подобные памятники имеют календарную приуроченность и связываются с определенными округами или кочевьями.

«Меч займет достойное место в нашей коллекции, наравне с Ирендыкским медведем и Сарматским золотом. В настоящее время продолжается научная работа по изучению находки, а в начале августа меч покажут широкой аудитории в рамках выставки, посвященной искусству войны», — рассказал генеральный директор Нацмузея Башкирии Рустам Исхаков.

Светлана Воробьева отметила, что меч находится в хорошем состоянии, без трещин, благодаря нейтральной среде почвы. Однако экспонат отправят на реставрацию, которая будет проходить в Башкирии: меч необходимо зачистить от наплывов, почвы, окислов, восстановить утраченные плоскости.

Заведующим отделом археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН Владимир Овсянников подчеркнул, что находка для Башкирии крайне редкая. И рассказал небольшую предысторию возможного появления меча в республике.

«Меч принадлежит эпохе Хань. Во времена нового подъема Китая началась смена вооружений. Если раньше были небольшие мечи из бронзы, то потом стали производить длинные железные мечи. У найденного в Верхних Кигах меча интересное каменное навершие: предстоит еще изучить вид камня и, возможно, удастся определить место его производства и добычи. Любопытно и место обнаружения находки. У кочевников был обряд поклонения. Меч вонзали в дерево и сжигали. Этот меч также немного изогнут, что подтверждает предположения. Но в чем состоял обряд и что означал, мы, к сожалению, никогда не узнаем — письменных свидетельств не осталось», — пояснил Владимир Овсянников.