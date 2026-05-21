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10:13 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Башкирии рассказали подробности о найденном мече эпохи раннего железа

Меч был ритуальным оружием и попал в республику из Китая.

Светлана Воробьева демонстрирует находку журналистам.
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Розалия Валеева
Валерий Шахов ИА «Башинформ» Ильнура Гильметдинова наградили за находку
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ» Ученые продемострировали нефритовое перекрестие
Валерий Шахов ИА «Башинформ» Ильнур Гильметдинов рассказал об обстоятельствах находки
Валерий Шахов ИА «Башинформ» Найденный в Верхних Кигах меч направят на реставрацию
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ» Овсянников рассказывает, как меч оказался в Башкирии.
Ильнура Гильметдинова наградили за находку
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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В Кигинском районе Башкирии местный житель у подножия горы Кажигиртау случайно обнаружил меч с нефритовым перекрестием эпохи раннего железа.

Строитель Ильнур Гильметдинов по дороге с работы увидел торчащую из земли «железку», вытащил и понял, что эта находка непростая.

«Связался с друзьями, которые переслали фотографии экспертам из Национального музея Республики Башкортостан. Ученые выехали на место, чтобы обследовать оружие, наши предположения подтвердили, а меч забрали», — рассказал он.

Как отметила на пресс-конференции хранитель фондовой коллекции «Археология» Национального музея РБ, кандидат исторических наук Светлана Воробьева, меч длиной 89,5 см с нефритовым перекрестием попал в республику из Китая. Находку ученые датируют 1-2 веком н. э. Подобные «китайские» мечи уже находили в разных районах республики. Всего найдено четыре, три из них —  находятся в фондах музея, четвертый еще обследуют археологи.

Всего на территории Башкирии нашли более 600 мечей и кинжалов.

Особый интерес вызывает и место обнаружения. Отсутствие рядом других артефактов и расположение находки на склоне горы позволяют ученым предположить, что здесь располагалось культовое место — святилище, где кочевники совершали обряды поклонения богу войны (которого древнегреческий историк Геродот называл Аресом). Подобные памятники имеют календарную приуроченность и связываются с определенными округами или кочевьями.

«Меч займет достойное место в нашей коллекции, наравне с Ирендыкским медведем и Сарматским золотом. В настоящее время продолжается научная работа по изучению находки, а в начале августа меч покажут широкой аудитории в рамках выставки, посвященной искусству войны», — рассказал генеральный директор Нацмузея Башкирии Рустам Исхаков.

Светлана Воробьева отметила, что меч находится в хорошем состоянии, без трещин, благодаря нейтральной среде почвы. Однако экспонат отправят на реставрацию, которая будет проходить в Башкирии: меч необходимо зачистить от наплывов, почвы, окислов, восстановить утраченные плоскости.

Заведующим отделом археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН Владимир Овсянников подчеркнул, что находка для Башкирии крайне редкая. И рассказал небольшую предысторию возможного появления меча в республике.

«Меч принадлежит эпохе Хань. Во времена нового подъема Китая началась смена вооружений. Если раньше были небольшие мечи из бронзы, то потом стали производить длинные железные мечи. У найденного в Верхних Кигах меча интересное каменное навершие: предстоит еще изучить вид камня и, возможно, удастся определить место его производства и добычи. Любопытно и место обнаружения находки. У кочевников был обряд поклонения. Меч вонзали в дерево и сжигали. Этот меч также немного изогнут, что подтверждает предположения. Но в чем состоял обряд и что означал, мы, к сожалению, никогда не узнаем — письменных свидетельств не осталось», — пояснил Владимир Овсянников.

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