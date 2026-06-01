В башкирском Зауралье археологи нашли захоронение воина

Башкирские археологи в Зауралье обнаружили воинское погребение. Захоронение воина-всадника было выявлено в ходе завершающего этапа археологических раскопок одиночного кургана «Ишмухаметово-13» на территории музея-заповедника «Ирендык».
Как сообщил «Башинформу» археолог Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Рашит Султанов, о высоком статусе погребённого говорят и положение скелета, и обилие вооружения.
– Скелет пересыпан мелом и уложен в позе «всадника». Находки – железный наконечник копья, дротика, два меча и два колчана стрел, а также элементы конского убранства – свидетельствуют о воинском статусе и почётном отношении к усопшему, – пояснил археолог.
Среди других находок – детали конской сбруи: пластинчатые налобники, биметаллические псалии с шляпками, бронзовые прорезные бляхи, крючковидная бляшка и, вероятно, мраморная или алебастровая бусина.
По словам специалиста, такие могильные комплексы встречаются не часто. Обнаружение воинского захоронения с конным снаряжением раскрывает новые страницы истории Башкирского Зауралья.
Памятник археологии «Ишмухаметово-13» археологи НПЦ и Евразийского музея кочевых цивилизаций изучали два полевых сезона. Курган расположен на вершине широкой водораздельной террасы, его диаметр – 33 метра, высота насыпи – 0,75 метра. Время сооружения предварительно датируют рубежом V-IV веков до н. э. Территория активно распахивается, что затрудняет сохранность объектов.
В прошлом году археологи выявили ключевую особенность: кольцевую структуру – центр кургана опоясан полосами суглинка, образующими подобие ограды с разрывом на юге. Вероятно, это элемент конструкции, отражающий мировоззрение древних создателей кургана. Также обнаружены деревянные перекрытия над могилами.
Тогда же были исследованы ещё два захоронения в этом кургане. В одном нашли раковину моллюска, фрагменты глиняного сосуда V-IV века до н. э., бронзовые изделия и бусины. Малочисленность инвентаря и следы разрушенного деревянного перекрытия указывают на ограбление могилы в древности.
В другом погребении учёных удивил сам обряд: умерший лежал на животе, с отчленёнными фалангами пальцев, что похоже на обряд «обезвреживания покойника», который применяли к лицам с особым статусом – возможно, шаманам. Также был расчищен короткий меч (акинак) типа Солоха, характерный для Южного Зауралья V–IV века до н. э., и бронзовый наконечник стрелы прохоровского типа (IV–II века до н. э.).
На периферии курганной насыпи было обнаружено множество костей лошади. Точное число особей и видовой состав предстоит установить археозоологам.
На сегодняшний день на Южном Урале известны погребальные памятники и кенотафы, содержащие останки лошадей и элементы конской упряжи. Исследованный курган в очередной раз подтверждает: лошадь в древности занимала особое место в погребальном обряде.
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