В башкирском Зауралье археологи нашли захоронение воина

Башкирские археологи в Зауралье обнаружили воинское погребение. Захоронение воина-всадника было выявлено в ходе завершающего этапа археологических раскопок одиночного кургана «Ишмухаметово-13» на территории музея-заповедника «Ирендык».

Как сообщил «Башинформу» археолог Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Рашит Султанов, о высоком статусе погребённого говорят и положение скелета, и обилие вооружения.

– Скелет пересыпан мелом и уложен в позе «всадника». Находки – железный наконечник копья, дротика, два меча и два колчана стрел, а также элементы конского убранства – свидетельствуют о воинском статусе и почётном отношении к усопшему, – пояснил археолог.

Среди других находок – детали конской сбруи: пластинчатые налобники, биметаллические псалии с шляпками, бронзовые прорезные бляхи, крючковидная бляшка и, вероятно, мраморная или алебастровая бусина.

По словам специалиста, такие могильные комплексы встречаются не часто. Обнаружение воинского захоронения с конным снаряжением раскрывает новые страницы истории Башкирского Зауралья.