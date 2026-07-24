Дом писателей в Уфе, капитальный ремонт которого провели по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова, стал центром литературной жизни республики. Здесь проходят встречи с читателями, презентации книг, творческие проекты, дискуссии и мероприятия с участием известных российских и зарубежных авторов.



Историческое здание Союза писателей Башкортостана открыли после реконструкции в мае 2025 года. В ходе работ специалисты обновили помещения, восстановили архитектурные элементы объекта культурного наследия и благоустроили прилегающую территорию. Рядом появился литературный сквер «Уфимские липы», который стал новой общественной площадкой для проведения культурных событий.



Отметим, что Союз писателей Башкортостана, который ведёт свою историю с 1934 года, объединяет 299 авторов. Организация развивает современную литературу, поддерживает молодых писателей, реализует издательские проекты и укрепляет творческие связи с регионами России и другими странами, в том числе с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.



На площадке Дома писателей регулярно проводят просветительские проекты. Так, в рамках программы «Словом красен человек» литераторы встречаются с молодёжью, а проект «Литературная карта Башкортостана» знакомит школьников и студентов с литературным наследием муниципалитетов республики. Инициатива «Литература без границ» развивает сотрудничество с авторами из разных регионов и зарубежных стран.



Дом писателей регулярно принимает известных литераторов. Здесь проходят творческие встречи с российскими авторами, такими как Николай Иванов, Радиф Гаташ, а также писателями из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран.



Дом писателей принимает и крупные литературные события федерального уровня. Одной из таких площадок стала встреча помощника Президента России, председателя – первого секретаря Союза писателей России Владимира Мединского и Главы Башкортостана Радия Хабирова с писателями и поэтами республики. Участники обсудили развитие литературной среды, поддержку книгоиздания, художественного перевода и молодых авторов, а также дальнейшее сотрудничество Союза писателей России с региональным отделением.



Обновлённое пространство также используют для презентаций новых книг башкортостанских авторов, встреч с читателями и проведения культурных мероприятий Международной книжной ярмарки «Китап-байрам».



Кстати, произведения писателей республики выходят в ведущих российских издательствах. Так, в АСТ выпустили книгу Ларисы Абдуллиной «Позывной "Башкир"», а в ЭКСМО – сборник прозы Мунира Кунафина «Я вышел из боя живым». Кроме того, по повести председателя Союза писателей Башкортостана Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама» сняли художественный фильм за пределами России – в Казахстане.

Ранее мы писали, что в Уфе впервые выпустили книгу со всеми фотографиями 112-й Башкавдивизии.