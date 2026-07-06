В Уфе впервые выпустили книгу со всеми фотографиями 112-й Башкавдивизии

Как рассказали в Башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой, в данном альбоме впервые собраны воедино фотографии легендарной 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии. По ним можно проследить героический боевой путь башкирских конников в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В сборник вошли также ранее не опубликованные фотографии. Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся героическим прошлым Башкортостана.
Ранее мы писали, что Национальный архив Башкирии обнародовал уникальную фотографию Башкавдивизии.
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