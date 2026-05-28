В Уфе обсудили поддержку литературы и роль писателей в Башкирии

Руководитель региона также отметил активное участие творческого сообщества в патриотической работе и создании произведений, посвящённых СВО.

– Мы договорились, что в период специальной военной операции писательское сообщество направит свой талант и энергию на поддержку наших воинов. Многие члены Союза побывали «за ленточкой», привезли собственные впечатления и эмоции, – подчеркнул Радий Хабиров. – Сейчас особенно важно сохранять память о подвигах наших земляков. Для этого мы приняли решение о системной работе по увековечению ратных и трудовых заслуг жителей Башкортостана во время СВО.

Глава республики рассказал о планах по дальнейшему развитию творческой инфраструктуры и созданию новых пространств для общения представителей искусства и молодёжи.

Владимир Мединский в свою очередь отметил важность постоянного взаимодействия Союза писателей России с региональными отделениями и высоко оценил внимание руководства Башкортостана к литературной сфере. Участники дискуссии также обсудили вопросы художественного перевода и перспективы литературных печатных изданий в условиях цифровой среды.

В завершение встречи Владимир Мединский вручил благодарности Союза писателей России за сохранение и развитие традиций отечественной словесности народным писателям Башкортостана Михаилу Чванову и Тансулпан Гариповой, а также заслуженному работнику культуры республики Айгизу Баймухаметову.

Ранее Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкирии.