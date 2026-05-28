В Уфе обсудили поддержку литературы и роль писателей в Башкирии

Радий Хабиров подчеркнул, что встречи с представителями Союза проходят регулярно и по их итогам последовательно реализуются принятые решения. Так, важной задачей стало обновление здания Дома писателей.
– Для нас было очень важно это сделать, потому что здесь работают люди, которые задают нравственный тон в нашей республике. Мы поддерживаем книгоиздание, приняли решение о дополнительной поддержке народных писателей и поэтов. Они для нас – соратники, – сказал Радий Хабиров. – Без учёта мнения наших литераторов невозможно принимать серьёзные решения, связанные с культурной жизнью республики.
Руководитель региона также отметил активное участие творческого сообщества в патриотической работе и создании произведений, посвящённых СВО.
– Мы договорились, что в период специальной военной операции писательское сообщество направит свой талант и энергию на поддержку наших воинов. Многие члены Союза побывали «за ленточкой», привезли собственные впечатления и эмоции, – подчеркнул Радий Хабиров. – Сейчас особенно важно сохранять память о подвигах наших земляков. Для этого мы приняли решение о системной работе по увековечению ратных и трудовых заслуг жителей Башкортостана во время СВО.
Глава республики рассказал о планах по дальнейшему развитию творческой инфраструктуры и созданию новых пространств для общения представителей искусства и молодёжи.
Владимир Мединский в свою очередь отметил важность постоянного взаимодействия Союза писателей России с региональными отделениями и высоко оценил внимание руководства Башкортостана к литературной сфере. Участники дискуссии также обсудили вопросы художественного перевода и перспективы литературных печатных изданий в условиях цифровой среды.
В завершение встречи Владимир Мединский вручил благодарности Союза писателей России за сохранение и развитие традиций отечественной словесности народным писателям Башкортостана Михаилу Чванову и Тансулпан Гариповой, а также заслуженному работнику культуры республики Айгизу Баймухаметову.
Ранее Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкирии.
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