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15:46 (UTC+5), 28 Мая 2026

В Уфе обсудили поддержку литературы и роль писателей в Башкирии

Модератором открытого диалога выступил председатель правления регионального Союза писателей Айгиз Баймухаметов. Он поблагодарил руководство Башкортостана за поддержку литературного сообщества и внимание к вопросам творчества, книгоиздания, сохранения профессиональной среды.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Радий Хабиров подчеркнул, что встречи с представителями Союза проходят регулярно и по их итогам последовательно реализуются принятые решения. Так, важной задачей стало обновление здания Дома писателей.

– Для нас было очень важно это сделать, потому что здесь работают люди, которые задают нравственный тон в нашей республике. Мы поддерживаем книгоиздание, приняли решение о дополнительной поддержке народных писателей и поэтов. Они для нас – соратники, – сказал Радий Хабиров. – Без учёта мнения наших литераторов невозможно принимать серьёзные решения, связанные с культурной жизнью республики.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Руководитель региона также отметил активное участие творческого сообщества в патриотической работе и создании произведений, посвящённых СВО.

– Мы договорились, что в период специальной военной операции писательское сообщество направит свой талант и энергию на поддержку наших воинов. Многие члены Союза побывали «за ленточкой», привезли собственные впечатления и эмоции, – подчеркнул Радий Хабиров. – Сейчас особенно важно сохранять память о подвигах наших земляков. Для этого мы приняли решение о системной работе по увековечению ратных и трудовых заслуг жителей Башкортостана во время СВО.

Глава республики рассказал о планах по дальнейшему развитию творческой инфраструктуры и созданию новых пространств для общения представителей искусства и молодёжи.

Владимир Мединский в свою очередь отметил важность постоянного взаимодействия Союза писателей России с региональными отделениями и высоко оценил внимание руководства Башкортостана к литературной сфере. Участники дискуссии также обсудили вопросы художественного перевода и перспективы литературных печатных изданий в условиях цифровой среды.

В завершение встречи Владимир Мединский вручил благодарности Союза писателей России за сохранение и развитие традиций отечественной словесности народным писателям Башкортостана Михаилу Чванову и Тансулпан Гариповой, а также заслуженному работнику культуры республики Айгизу Баймухаметову.

Ранее Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкирии.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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