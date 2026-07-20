В Уфе акт госэкспертизы по памятнику Салавату Юлаеву вынесли на обсуждение

Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению памятника Салавату Юлаеву вынесен на общественное обсуждение на официальном портале Республики Башкортостан.
Заказчик экспертизы - Фонд Академии художеств. Сроки подачи предложений - с 17 июля 2026 по 27 июля 2026.
Напомним, памятник является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен в Уфе в сквере имени Салавата Юлаева, современный адрес: ул. Заки Валиди, 2б (ранее - ул. Чишменская).
Конный памятник герою башкирского народа Салавату Юлаеву отлит на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде. Автор - скульптор Сосланбек Тавасиев. Он был установлен на холме (Черкалихина гора) перед спуском к реке Белой в южной части г. Уфы на территории современного Кировского района города. Монумент, ставший визитной карточкой Уфы, высотой 19,6 метра и весом 40 тонн, является самым большим конным памятников в России. Он уникален тем, что при такой большой массе у него всего три опорные точки.
Ранее мы писали, что в Уфе издана книга о создании памятника Салавату Юлаеву. Башкультнаследие опубликовало на своем сайте заключение по памятнику Салавату Юлаеву.
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