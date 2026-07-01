В Уфе издана книга о создании памятника Салавату Юлаеву

В Уфе издали книгу, посвященную истории создания памятника Салавату Юлаеву. Он признан объектом культурного наследия федерального значения. Его история отражает развитие монументального искусства в СССР, а также вклад скульптора Сосланбека Тавасиева, который работал над проектом более 30 лет.
Автор книги Юрий Ергин – известный историк науки, краевед, журналист, физик, кандидат физико-математических наук, заслуженный работник образования РБ, почётный работник высшего профессионального образования РФ.
Как рассказали в Башкультнаследии, он проделал огромную работу по изучению процесса создания – от замысла и работы с архивами до обсуждения гипсовой модели в Москве и доработки с учётом мнений уфимцев. Основными материалами для написания книги послужили документы из Национального архива Республики Башкортостан, ставшие бесценным источником информации.
Рецензентами издания выступили известный историк Рамиль Рахимов и директор Союза архитекторов РБ Ильдар Садыков. Ответственный редактор – сотрудник музея Светлана Воробьева.
Ранее мы писали, что Башкультнаследие опубликовало заключение по памятнику Салавату Юлаеву.
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