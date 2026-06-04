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11:58 (UTC+5), 04 Июня 2026

Башкультнаследие опубликовало заключение по памятнику Салавату Юлаеву

В основу лабораторного заключения легли результаты исследования материала памятника Салавату Юлаеву. Напомним, исследование провели в Центральном научно-исследовательском институте сплавов и металлов имени Мельникова.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Результаты заключения озвучили на заседании Наблюдательного совета по вопросу реставрации памятника Салавату Юлаеву. Из документа следует, что вопреки авторскому замыслу, скульптуру выполнили из чугуна без последующей обработки под бронзу.

Проверка четырёх фрагментов, взятых с наименее значимых участков, выявила серьёзную неоднородность структуры металла. Это провоцирует на памятнике разрушения и участки критического напряжения, усугублённые прежними сварочными работами.

Отчет опубликован на официальном сайте Башкультнаследия, как и обещал начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин. Ознакомиться с документом можно по ссылке

Ранее мы писали, что Глава Башкирии поставил точку в дискуссиях по памятнику Салавату Юлаеву.

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