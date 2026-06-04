Башкультнаследие опубликовало заключение по памятнику Салавату Юлаеву

Результаты заключения озвучили на заседании Наблюдательного совета по вопросу реставрации памятника Салавату Юлаеву. Из документа следует, что вопреки авторскому замыслу, скульптуру выполнили из чугуна без последующей обработки под бронзу.

Проверка четырёх фрагментов, взятых с наименее значимых участков, выявила серьёзную неоднородность структуры металла. Это провоцирует на памятнике разрушения и участки критического напряжения, усугублённые прежними сварочными работами.

Отчет опубликован на официальном сайте Башкультнаследия, как и обещал начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Ранее мы писали, что Глава Башкирии поставил точку в дискуссиях по памятнику Салавату Юлаеву.